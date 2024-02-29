時尚速報｜電影《特工亞皆老》服裝起底　網購英國Kingsman特務時裝

如果喜歡抱著輕輕鬆鬆看電影間諜片種的朋友，相信一定喜歡看《皇家特工》（Kingsman），不經不覺自第一集於2015年上映，除了令男主角Taron Egerton走紅外，及後亦衍生到續集（2017）和前傳（2021），而剛在農曆新年上映的《特工亞皆老》（Argylle by Kingsman），當然亦是以該系列的電影為創作靈感，而秉承前作的服裝由位於倫敦Savile Row，以縫製西裝而著名的Kingsman男服店所引發，今次來到《特工亞皆老》，男裝郵購網站mrporter亦推出以該電影為本的Argylle by Kingsman系列。

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整個Argylle by Kingsman系列合共16個項目，當中包括戲中Henry Cavill穿著的綠色絲絨nehru外套及黑色長褲，Sam Rockwell和Samuel L. Jackson的海軍藍條紋nehru外套配同款長褲套裝、皮革及燈芯絨飛行員外套，以及米色人字紋狩獵外套及長褲，都一一可以在該網站中找尋得多。

▲ Samuel L. Jackson在劇中穿的米色麻質人字紋狩獵外套。（約 $13,734/圖片品牌提供）

整個系列沒有天馬行空的前衞設計，完全圍繞傳統的英式優質服裝出發，對英式服裝情有獨鍾，又或是一嘗與戲中演員服裝看齊的男士，可要立即登入網站。

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產品查詢：mrporter.com

記者：何偉雄