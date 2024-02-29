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樂極生悲丨韓國商場玩室內「笨豬跳」　女子疑因1人為疏忽8米高躍下墮地重創亡

健康資訊 12:09 2024/02/29

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室內極限運動安全惹關注！近日南韓大型購物中心「Starfield安城」內一間室內運動遊戲場發生駭人意外，一名女子於上址體驗高空彈跳，惟落地時，儘管身上已有配戴安全裝備，但卻疑因為1人為疏忽，導致從高空中墜落水泥地面，送院後最終傷重不治。

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綜合韓國傳媒報道，事發於2月26日，一名年約60多歲女子於位於商場3樓的「Sports Monster」打算體驗極限運動，期間被場內的高空彈跳設施吸引，於是決定落場參與。據了解，當時她走上樓高8米的高台一躍而下時，她身上所配戴的的安全帶卻未有發揮作用，讓她直墮地面，受到重創，送院後證實不治。

警方事後調查時，懷疑有職員未有正確檢查死者身上的安全扣環是否完全扣上，導致意外發生，因此將對業者進行調查，若判定有疏忽，將以業務過失致死罪嫌處置。

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南韓複合式購物中心「Starfield安城」於2020年10月開幕，除了有各式商店進駐之外，事發的Sports Monster可體驗高空彈跳、攀岩、蹦床和籃球等設施，深受許多民眾喜愛，如今傳出恐怖意外也引發外界高度關注。

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責任編輯：羅嘉欣

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