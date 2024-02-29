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仁心仁術｜無懼戰火闖加沙南蘇丹救急扶危　港醫生：想在人生下半場拯救更多人

醫健人物 11:42 2024/02/29

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區耀佳醫生曾到烏克蘭參與救援行動。（紅十字會提供圖片）

昨天說到有朋友父母在海外移居地逝世後，認為香港政府根本不會知道，遂保留他們的香港身份證以便繼續取香港老人福利金，其實朋友家庭很富裕，可是還是貪小便宜，到老仍沒覺醒，只想到獲取利益，從沒想到貢獻。

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最近去聽區耀佳醫生的分享會，他上月底從加沙完成服務回港。甫開始，他即表明自己是位外科醫生，自數年前退下香港的醫院火綫後，便到衝突地區救急扶危，他說要去到最需要醫生的地方醫治最無助的人。我聽到此，突然禁不住眼濕濕，都退休了，但他想的是如何在人生下半場拯救更多的人，這是他第二志業。

要知道，到衝突地區服務並不容易，年輕時還可說累積人生經驗，反正有青春可以捱，吃點苦，把自己磨練得更堅毅；退休的一群，想的是如何為自己而活，和同齡的人走在一起，談的是怎樣享福、養生、慢活，為晚年生活籌謀，其實這絕對是人之常情，合情合理，人本應是追求快樂。

到中老年還要想到遠方那些受苦受難人士，且還要自己親身去做，並要和他們在一起，真的只能認為這乃是人生感召和在生使命，方可放下物質享樂，把餘生奉上。一問之下，原來區醫生是虔誠的天主教徒，他就是覺得有這種使命。

當然，我們不應期待所有人都要做偉人、聖人，能把自己照顧好不成社會負累，有能力者為社會出點力，為身邊的人帶來歡笑、快樂，已經非常不俗。

區醫生表示，他將在四月初出發到南蘇丹去，一去便幾個月。原來他之前已曾在南蘇丹服務過八個月之久，想到目前該國正處於內戰，生活條件一直惡劣，到那真不易。不過，區醫生指加沙才是最惡劣之地，他們在加沙的醫院工作猶如露營，這是他前所未有的經歷。沒有仁心仁術如何堅持下去？

全文刊於《經濟日報》，原題為「仁心仁術

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撰文 : 張翠容

健康問題 正能量 醫生 南蘇丹 蘇丹 加沙 天主教

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