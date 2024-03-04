筋骨痛症｜年初上山影結霜惹禍　龍友頸痛手震難拿相機　教你3大動作紓緩肩頸緊張

攝影師因為工作需要，經常背負沉重的器材，又要拿着相機彎腰蹲下，以取得最佳角度拍攝，很多時候也忽略不良姿勢會為脊椎關節帶來傷害，日久積累，不少攝影師都有頸痛、手痛等職業病。

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相機添頸部壓力

其實不止職業攝影師，一些攝影發燒友，又稱「龍友」，他們的器材也非常專業，長短鏡頭齊備，影相的時候落力，所以也難免出現脊椎關節問題。近來有幾位龍友1月曾相約上山，打算拍攝結霜，當中兩位在拍攝後，因為感到頸痛手痹，前來求助。

其中一位33歲男士經常業餘幫人影婚禮相，去年年尾本身工作繁忙，加上婚禮攝影工作，他發覺原本已有的頸痛越來越強烈，間中的手麻痹亦變得頻密，拿起相機更手震乏力，令他相當擔心以後不能再影相。對他而言，攝影不止是工作，亦是他最大的嗜好，更是他多年來每個周末的指定活動，長假期更會帶着相機出埠影風景。

頸部長期掛着沉重的相機，為頸椎胸椎脊骨增添壓力，容易引致脊骨問題。加上影相時天氣寒冷，他的頭頸會不自覺傾前，肩頸肌肉向上縮起，會受到拉扯，變得繃緊痠痛。要知道頭的重量約12磅，以頸椎支撐着，如此不良姿勢，會使頸椎承受過大壓力，最後導致脊椎問題。

他說抬頭時感到頸特別痛，檢查發現，頸椎第六、七節脊骨出現功能性問題。頸椎是由七節脊椎骨所組成，頸椎上部是第一及第二節，負責頭部左右旋轉活動，而頸椎下部則是第三至第七節，負責頭部上下擺動。

有問題的脊骨壓到手部神經線，導致他手臂痛、手指麻痹，尾指麻痹感覺特別強烈，所以拿起沉重的相機會出現手震。經脊骨神經科手法矯正他的頸椎脊骨，並且以超聲波消除肌肉的繃緊，幾次治療後這位男士的頸痛手痹問題已經開始消除。

瑜伽療癒導師黎樂欣提醒大家多做伸展及強化運動：

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1. 頸側及上背伸展

先坐在椅子上或地上，脊骨拉長挺直。

頭部打側，耳朵靠近肩膀，但不要讓肩膀提高，另一隻手放背後，停留在舒適的範圍內，感覺頸側有伸展。保持姿勢和呼吸，約15至30秒。

吸氣回到中立位置，慢慢將頭部恢復到正中間的位置。再重複同樣的動作，在另一側重複相同的步驟。

2. 後頸及上背伸展

坐直，上半身拉長，想像頭頂有一條線把身體延伸拉直，不用太用力保持身體放鬆。

十指相扣放在頭的後方(如圖)，吸氣脊椎挺直，呼氣將頭按下，下巴貼心口，不用太大力。

感受到後頸，甚至上背有伸展，在此位置停留約 15-30 秒，深長呼吸，吸氣回正。

3. 兔子式（Rabbit Pose）

這是一種常見的瑜伽姿勢，有助於紓緩肩頸緊張，伸展上背和增強脊柱的靈活性。請注意，容易頭暈或者剛做完眼部手術的不適宜做兔子式。

先跪坐在瑜伽墊上，由嬰孩式開始。

然後，額頭放地，臀部慢慢升高。

臀部升高後，頭頂盡量將放在地上，手可先放在頭兩旁方便平衡，進屆者才手握拳頭放身後拉高。

在這個姿勢中，保持深呼吸，可以舌頂上顎令呼吸更暢順。過程中，感受後頸伸展上背伸展。停留在這個姿勢中，持續約30秒至1分鐘，記得保持呼吸，吸氣慢慢地回到坐姿。

請注意，所有動作如您感到任何不適或疼痛，應該停止伸展動作並與相關專業瑜伽導師或醫生討論。

撰文：香港註冊脊醫王俊華

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