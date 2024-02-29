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東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉

育兒資訊 13:30 2024/02/29

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小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮，母斥校方坐視不理反要求女兒道歉。（節目截圖）

【東張西望/校園欺凌/校園暴力/心理創傷】校園欺凌案件一宗都嫌多。TVB節目《東張西望》日前報道，一名就讀小學三年級的女童疑遭校園欺凌，被同學抓傷臉部、撼頭落地和扯掉頭髮。媽媽向校方投訴事件，老師為免影響學校聲譽，竟要求息事寧人，甚至讓沒有還手的女兒與施襲同學互相道歉。眼見女兒如今承受身心創傷，媽媽每日以淚洗面，令人心痛。

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東張西望丨小學生遭同學撼頭扯頭髮

根據《東張西望》報道，媽媽黃女士於1月9日發現，女兒放學回家後，臉上有被抓傷的痕跡，由於傷痕頗深，她相信應該有流血。但當時女兒要上補習班，故未有即時理會，當晚她詢問女兒詳情，女兒表示遭同學打臉，導致被抓傷，更被扯掉部分頭髮。

原本開朗活潑的黃小妹妹，在事發後變得慌張、沉默，她向《東張》主持講述事發經過，指同學用手抓傷她的臉，又大力扯她的頭髮，當時她推開同學，讓對方停止其行為，並表示「很痛」，但對方依然繼續，幾乎全班同學目睹過程，卻對此視而不理。

其後，欺凌行動更升級，施襲同學將黃小妹妹的頭用力摁在地上，甚至扯著她的頭髮走，直至老師出現才停手。她表示，每當上學都很害怕看到施襲同學，又稱事前沒有跟對方出現過爭吵，未知為何會遭到欺凌。

黃小妹妹的身心狀況愈來愈差，持續暈眩頭痛，有日更嘔吐了8、9次。黃女士帶女兒求醫，醫生診斷她有輕微腦震蕩，所幸檢查結果顯示腦部沒有大礙，但要服用止痛藥控制頭痛。

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東張西望丨校方為免影響聲譽冷處理

黃女士向學校反映事件，未料老師竟要求息事寧人，「不要把事情搞大，不要影響到學校的聲譽」，校方其後更要求女兒和施襲同學互相道歉。

黃女士心有不甘，於是在家長群組發聲，但對方家長竟指「事件大家都有錯」，稱經過老師處理後，二人已經和好如初，「聽女兒說已經和你女兒一齊玩了」。

東張西望丨報警後同學家長咁反應

可是，自從黃女士發聲後，施襲同學的行為變本加厲，在學校嘲笑她和女兒。黃女士最終決定報警，結果引來多達6位同學的家長指證黃小妹妹動手在先。黃女士指出，報警前曾有家長於群組表示，其兒子目睹黃小妹妹被欺負，但報警後多名家長反指她有還手，「報警前和報警後完全不一樣」。

黃女士痛斥校方的態度，又哭訴女兒如今承受巨大的心理壓力，甚至會發噩夢，「我每天差不多哭3到4次，我好心痛我女兒被打成這樣，而且對方一個道歉都沒有」。

節目聯絡施襲同學的家長，對方僅稱事件已交由警方處理，故不便回應。而涉事學校則書面回應，指會全力配合警方調查。

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責任編輯：王明芳

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