婚後事丨陳自瑤＋羅子溢＋黎諾懿重返校園　掀「四葉草」集體回憶

▲ 黎諾懿+羅子溢+ 陳自瑤的《四葉草》回憶。

TVB熱播中的新劇《婚後事》，昨晚（2月28日）第3集除甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）與紅顏知己兼女友Gina（賴慰玲飾）贏盡焦點，Davey、潘善仁Tim（羅子溢飾）及張明芯Emma（陳自瑤Yoyo飾）的大學回憶場口亦惹起高度關注。

婚後事丨黎諾懿全裸露股挑戰電視尺度 與賴慰玲浴缸纏綿戲掀熱話

婚後事丨四葉草集體回憶

《婚後事》昨晚劇情講述大學時期對Emma一見鍾情的Davey，在追求女方時竟發現Emma早已情傾Tim；為成全好友，Davey收起心意及刻意迴避Emma，但偏偏Emma愛屋及烏，更連番鼓勵當時欠債的Davey，令Davey更加愛在心裏。



相關場口除獲讚拍得勁有feel，以青春打扮合體的陳自瑤、羅子溢及黎諾懿更掀起了網民「四葉草集體回憶」，三人昔日的青春「四葉草」靚樣更在網上翻Hit。

觀乎網上流傳的《四葉草》系列宣傳照，當年的諾懿及子溢一個傻氣、一個帥氣，Yoyo的青春無敵甜笑樣更是極之吸睛。

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婚後事丨Yoyo忘記曾與諾懿合作

3人拍攝大學場口時，亦有不約而同想起昔日拍攝《四葉草》的珍貴點滴，黎諾懿更搞笑謂：「我哋拍緊《四葉草8之老草後生了》。」

更搞笑的是，Yoyo對於曾與黎諾懿合作拍《四葉草》竟完全零印象，令對方大感傷心難過：「估唔到Yoyo咁樣都可以忘記。」

婚後事丨敏奕有新突破

昨晚《婚後事》第3個討論點，落在終於正式出場的王敏奕身上。飾演「致命誘惑」Mira的敏奕，為了演活外在條件極為吸引的「戀愛腦文青」，在劇中無論舉手投足都散發著極致的女人味及誘惑感。

雖然敏奕昨晚出場時間不出，只與Davey作了短暫式的針鋒相對，但已令網民留下足夠深刻印象，大讚敏奕突破了固有的憨直框框，成功殺出新血路：「家嫂好啱個角色」、「原來家嫂可以咁姣」。

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