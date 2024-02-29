生髮之道︱女子受脫髮困擾20年　自創方法脫髮量減半兼長出新毛髮

平日洗頭會掉髮實屬平常事，但脫髮量過多就要當心。內地一名女子從小飽受脫髮問題困擾，經常出頭油，一洗頭脫髮量更是驚人。最近她自創一個防脫髮的吸油大法，經真人實測3個月後，居然可大大改善脫髮問題，頭頂更開始長出新毛髮，讓網民嘖嘖稱奇。

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20年來為脫髮煩惱

有女網民在內地社交平台「小紅書」發文分享20年來的脫髮困擾，指自己從青春期開始已有脫髮問題，形容每次「一脫一大把」，特別是洗頭洗澡時最為嚴重，故當時已開始使用防脫髮藥水。她指，自己常掉髮的原因是頭皮經常出油，屬脂溢性脫髮。使用防脫髮洗頭水後，掉髮情況有改善，但這種藥用洗頭水價錢昂貴，長久來說難以負擔。她亦曾試過停藥後，又開始大把大把地脫髮，讓她十分困擾。

自創紙巾吸油大法

飽受脫髮困擾20多年後，事主自創一個頭皮控油方法——用紙巾吸頭油，每天吸兩次。女事主解釋，以往使用的防脫髮洗頭水是脂溢性脫髮患者專用，目的是控油消炎。運用同樣原理，女事主悟出為頭皮「吸油」的方法，將頭皮分泌吸走，預防毛囊堵塞亦可保持頭皮乾爽，加上每次吸油猶如「為頭皮進行一次按摩」。

我在早晚洗漱完以後，用梳子梳開髮縫，每一厘米的頭皮間距梳一次髮縫，依次在每條髮縫用餐巾進行按壓，知道把整個頭皮按壓完，餐巾紙會變得非常油，當時手指摸頭皮就變得清爽了。

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真人實測脫髮量減半

女事主續指，吸頭油的工具亦有講究。她悟出這個方法後，已試過用吸油面紙和普通紙巾的效果，發現最普通、輕薄、「零添加、不使用熒光劑」的紙巾或捲紙對頭皮的影響是最少，吸油效果最為顯著。比起經常洗頭保持頭皮乾爽，她直言吸油更好，是因為洗頭會讓頭皮過分乾燥，分泌更多頭油滋潤頭皮，反而會有反效果。

在用紙巾吸油錢，我基本上隔一天就需要洗一次頭髮，現在可以一周洗兩次頭的頻率，其他時間頭皮不會太油，頭髮也不會塌陷，顱頂還能保持。

從去年11月開始，女事主便使用這個方法，在不用防脫髮洗頭水情況下，短短3個月裡脫髮量大減，頭頂亦開始長出新毛髮。真人實測後，她驚嘆大讚此法非常奏效。她亦特地一捆捆保留每次洗頭後的脫髮，僅是一個月的脫髮量已經有顯著分別，月頭月尾相比目測減半。此外，她亦提醒平日選擇洗頭水要留意成分，補充身體營養素和保持正常作息，對於改善脫髮很重要。

網民好奇 以身試「法」

帖文引起網民議論紛紛，一開始有網民質疑事主做法的成效，指吸油後有頭痕情況出現。女事主回覆留言，並再發文親身力證吸油方法成效，亦解釋選擇紙巾時要注意，誤用含加工物的紙巾或弄巧反拙。有網民留言分享不同生髮秘方，其中以吃黑豆最為普遍。有不少網民認為女事主的方法非常新穎，紛紛詢問詳情和效果，表示願意以身試「法」。

2類人較易有脫髮問題

本港皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時曾表示，所謂「脂溢性脫髮」，西醫通常稱為「脂溢性皮炎」，患者會有頭皮、頭油偏多的問題，但較少引致脫髮。

陳醫生指出有2類人較易出現脫髮問題，其一是家族遺傳，例如父親有「M字額」或母親頭髮稀疏徵狀，下一代相對較易出現脫髮問題；其二是過度染燙頭髮，易刺激頭皮，造成脫髮困擾。陳醫生提醒，一日掉超過100條頭髮有可能是脫髮先兆，需及早求醫接受檢查。若果脫髮問題嚴重，或需接受植髮手術，將後枕頭髮移植到前方脫髮區，改善外觀。

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責任編輯：羅嘉欣