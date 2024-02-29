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COLLAR成員丨Ivy So「投訴」《飛黃騰達》男演員「搞爛Gag」　蘇雅琳指黎展峯心智只4歲

娛樂 12:15 2024/02/29

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Ivy So「投訴」《飛黃騰達》的男演員常「搞爛Gag」。

COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）主演的ViuTV原創劇《飛黃騰達》內，黃浚銘（Boris）、黎展峯（Andy）和歐鎮灝（George）被爆經常「搞爛Gag」。

而Ivy So表示完全不能理解他們，笑言要「投訴」：「想去平機會投訴班仔，佢哋成日講嗰啲笑話好無聊又鍾意食字，9成時間都唔係好好笑。最接受唔到Andy嘅Gag，覺得佢心智年齡好似得4歲咁呀」，又開玩笑指他們需要檢討下。

COLLAR成員丨Ivy So不敢與長澤正美比較　蘇雅琳想穿校服演偶像劇：拖下手仔【多圖】

Ivy So笑言黎展峯（右）心智年齡只得4歲

Ivy So被當男生看待

面對Ivy So的「投訴」，Boris笑言「無當Ivy係女仔」，爆Ivy曾經試過在廁所門口埋伏嚇他們。

而Andy就表示純粹相處得太融洽，而令Ivy So有感自己被當成男生看待：「我覺得我哋幾個私底下嘅關係好似兄弟咁，相處得好舒服。其實佢唔算麻甩，可能有時我地傾計，都會用返男仔嘅語氣同Ivy講野，所以佢就覺得好似成個氛圍就係得男仔傾計咁。」

黃浚銘（右）爆Ivy So埋伏玩整蠱。

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

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飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

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撰文 : TOPick柴犬出動

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