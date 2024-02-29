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加煙草稅｜煙民爸爸見$100包煙要求增家用　兒子無奈：叫我體諒佢

家事百科 12:35 2024/02/29

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有網民爸爸見煙草稅增加，香煙售$100，急Call兒子要求增加家用。（istock圖片）

【財政預算案2024/煙草稅】最新一份財政預算案昨日（2月28日）出爐，煙草稅將提高32%，即每包煙約售$100，以加強市民戒煙的欲望。有網民分享爸爸得知煙草稅將會上調後，隨即告訴家人要加家用，令他能夠負擔起$100一包煙的價格。事件曝光後，網民紛紛勸喻事主的爸爸戒煙，更建議要減少家用，迫使他戒煙。

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該名網民在「香港討論區」以「阿爸話加煙草稅叫我加家用」為題發文，表示爸爸得知財政預算案要加煙草稅之後，隨即在WhatsApp家庭群組發訊息，要求大家準備加家用，接著又解釋：

嚟緊食煙要$100包呀！

煙草稅｜勸爸爸戒煙無果

對於爸爸作為多年的煙民，事主表示家人們已經常勸喻他戒煙，但他每次卻回話「真係戒唔到，戒到嘅一早戒咗啦」。事主又稱早年因伯父戒煙後2年就發現肺癌一事，使爸爸將吸煙看得更開，認為有些事是命中注定，戒了煙也未必會有健康的身體，因此叫家人們體諒他。

煙草稅｜網民建議減家用 

帖文一出，不少網民紛紛留言建議事主勸喻爸爸戒煙，又指不要增加家用，待他戒煙才加家用。

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責任編輯：王明芳

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