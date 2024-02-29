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【洗黑錢】36歲男涉清洗毒品案1,600萬黑錢　遭海關拘捕正保釋候查

社會 12:19 2024/02/29

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36歲男涉清洗毒品案1,600萬黑錢，遭海關拘捕正保釋候查。（資料圖片）

香港海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（28日）偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元。一名懷疑涉案的36歲男子被捕。

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去年8月，海關人員偵破一宗涉及逾2億元的海路販運毒品案件，拘捕該名懷疑涉案的本地男子。經財富調查和資金流向分析後，海關發現他的個人銀行戶口於2022年2月至2023年6月期間有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1600萬元。

跟進調查後，海關昨日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名涉案男子，並搜查他位於柴灣的住所及其名下兩間分別位於旺角和土瓜灣的公司。行動中，海關人員檢取了兩部手提電話和一批銀行帳戶文件。

被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，海關不排除會有更多人被捕。

海關指，根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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