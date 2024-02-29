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【財政預算案2024】議員憂加煙稅令更多人購白牌煙　陳茂波：往後會繼續加稅

政治 12:20 2024/02/29

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陳茂波今日在立法會財會對《財政預算案》作簡報。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波今日在立法會財會對《財政預算案》作簡報。會上，自由黨議員李鎮強代黨友邵家輝提問，關注加煙稅令會更多人購私煙和白牌煙。陳茂波表示，去年預算案加煙稅後，有調查顯示香港吸煙率有所下降，表明往後將會繼續加稅，長遠目標是煙草零售中有75%成為稅收。

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會上，新民黨議員黎棟國同樣關注私煙問題，他指海關去年檢獲私煙個案增加，但檢獲私煙數量少40%，又稱市面上私煙兜售方法層出不窮，控煙辦的有關做法則是到屋邨巡邏及派發單張，呼籲市民舉報，他質疑成效有限。又稱海關僅打擊私煙入境，但無打擊市面銷售，關注會否以「放蛇」的方式執法。陳茂波回應指，會督促海關等嚴肅打擊，並會讓其定期匯報，同時亦會督促醫務衞生局推進相關工作。

管浩鳴憂削社福開支影響機構運作

會上，首位發言的選委界議員管浩鳴議員指，預算案對社福界開支再削減1%，擔憂削減資源會對小型社福機構有明顯影響，陳茂波表示，「社福開支，唔好意思，我們都要一視同仁。」但強調會對有需要的機構提供額外支援，確保對基層市民有保障。

陳茂波：交椅洲人工島必定會做

勞聯立法會議員林振昇提到，政府指明日大嶼交椅洲人工島填海項目的具體推動時間，會考慮公共財政等因素，他關注是否為項目退場鋪路，又或至少幾年不會大動作，讓整體財政有更多調撥的空間，予長者或基層婦女。

陳茂波回應指，公務工程成本控制好重要，所以政府有專門辦公室，審視工程預算，過去幾年為政府省下不少錢。他又指辦公室有時會提出替代方案，例如瑪麗醫院重建。人工島現時也在做不同技術研究，但強調工程「必定會做」，推展時間和北都會有先後次序，也會兼顧財政、融資。他又稱，事實上不少投資者對項目有興趣，可以考慮與私人市場合作或通過債券發行讓全民參與。

 

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記者：趙居逸

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