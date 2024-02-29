網絡熱話︱九龍城驚現$180天價沙嗲牛炒麵　港產大光麵爆紅方榮記老闆解釋用料

▲ 有網民近日在九龍城牛肉名店方榮記的宣傳圖片，發現一碟「沙嗲牛肉炒大光麵」竟索價$180港元，隨即在社交平台引起熱話。

【大光麵/沙嗲牛肉炒麵】主打「香港製造」的「大光麵」早前因電視台節目爆紅，近期成為熱門麵食，網民爭相搶購朝聖。有網民近日在九龍城牛肉名店方榮記見到宣傳圖片，發現一碟「沙嗲牛肉炒大光麵」竟索價$180港元，隨即在社交平台引起熱話，大多網民表示驚訝：「180蚊可以食好多包大光麵」，但亦有人認為店舖明碼實價可以接受，顧客可自行選擇其他價格相宜的粉麵。

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選用上等和牛食材

方榮記老闆方永昌表示，一碟「沙嗲牛肉炒大光麵」的份量供1至2人用，而且用本地的大光麵。他解釋「天價」沙嗲牛炒麵的主因是食材選用了上等和牛製成。對於不少網民批評太貴，他表示店舖並非只供售「沙嗲牛肉炒大光麵」，顧客可自行選擇其他價格相宜的粉麵。

網民反應兩極

標價180元方榮記「沙嗲牛炒大光麵」的照片瘋傳，在多個社交平台隨即討論區熱傳。不少網民形容是「搶錢」、「貧窮限制了想像」，認為180元1碟炒麵根本吃不起，而且感覺不值得。不過，有人指店舖明碼實價，「都要睇佢份量有幾多，如果係咁大份，落足料，$180我覺得可以」。

▲ 方榮記早已使用大光麵，並非借近期爆紅「大光麵」作為噱頭牟取暴利。（網上圖片）

非噱頭牟取暴利

有不少網民質疑店家想利用近期爆紅「大光麵」作為噱頭牟取暴利，「即係沙嗲牛肉炒公仔麵，點解可以賣到咁貴？」，事實上，方榮記早已使用大光麵，翻查去年9月網上流傳該店售賣250元一碗的「頂級牛肉粉」時，店內已貼有該張「沙嗲牛炒大光麵」標價為180元的宣傳圖片，故此該麵是由去年至今都沒有加價。

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責任編輯：王明芳