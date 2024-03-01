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明星穿搭｜以孖辮學院造型現身時裝周超驚艷　Jisoo再化身減齡「眼鏡娘」同獲好評

娛樂 10:05 2024/03/01

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網民見到Jisoo的新造型都直呼「我戀愛了！」

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo身為Dior全球品牌大使，早有「人間 Dior」之稱，她日前飛到巴黎出席品牌2024秋冬女裝騷，就揮別過往優雅小公主的形象，以孖辮學院風造型示人，可愛俏皮感頓時爆燈！

當日Jisoo穿上Dior最新系列，黑色西裝外套配搭高跟鞋，並打上領呔，帶點帥氣，而「下身失蹤」穿法令Jisoo露出一雙大長腿，黑色短襪就增添學生感覺，不致令造型過於性感，不過最令人驚艷的是，她將黑髮紮成兩條辮子，更在辮子繫上黑色蝴蝶結，像極一名青春洋溢的大學生，難怪一眾網民直呼：「我戀愛了！」

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之後Jisoo換上另一件黑色上衣，髮型不變，並戴上一副無框眼睛，化身做書卷味極濃的「眼鏡娘」，也將Jisoo自帶的文青氣質昇華，看起來更有減齡效果，不少網民留言讚Jisoo是最美麗的眼鏡娘，甚至有網民留言：「醒來看到你的照片，覺得我的人生完整了！」

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過往的學院風穿搭

其實Jisoo已不是第一次以學院風穿搭示人，過往她也就曾以淺藍恤衫襯百褶短裙，頭戴棒球帽，顯得活力四射；她的另一套學院風穿搭，就是黃色格仔背心裙，內襯短恤衫，再打上領呔，師氣中帶點斯文，同樣好看，網民都說她長有一張「學生臉」呢。

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責任編輯：李惠儀

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