移民英國｜移英港媽KOL遭入屋爆竊財物盡失　呻警方兩天後始到場搜證

▲ 一名移英YouTuber分享農曆新年間一家四口短遊倫敦後回家時，慘遭慣匪破門入屋爆竊，近乎偷盡全家有價值的首飾、手袋等值錢物品。

【移民英國/BNO】近年不少港人移居英國，當地治安問題再度引起關注。近日一名移英港媽YouTuber網上分享，在農曆新年期間一家四口短遊倫敦後，返回位於曼徹斯特的家時，慘遭慣匪破門入屋爆竊，更弄致一地玻璃碎片，近乎偷盡全家有價值的首飾、手袋等值錢物品，令她一家心有餘悸。事發後她經常提心跳膽，擔心同類型事件再次發生，而當地警察亦向她透露被賊人鎖定成目標的原因。

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移英近兩年的YouTuber Gladys Lo在其個人頻道「The Reynolds Family」拍片分享，她與丈夫在農曆新年期間與兩名兒子齊到倫敦短遊三天，參加當地舉辦、屬亞洲以外最大型的新春戶外賀年活動，感受新年氣氛，同時在回程時再給予兒子們一個驚喜，就是外婆從香港到當地探望他們一家。

怎料回到位於曼徹斯特的家那刻，屋內亮了燈，原以為迎接的是外婆熱切歡迎，怎料驚喜變驚嚇，屋內一片凌亂，室內一扇玻璃窗粉碎，片地玻璃，隨即檢查屋內每一個角落，發現全被搜掠一空，房內所有抽屜都被翻箱倒籠，近乎全部貴重物品包括首飾、名牌手袋都被偷走。

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警員兩天後才上門搜證

為免嚇壞兒子，於是安排外婆帶他們外出暫住，自己與丈夫立即報警求助，她丈夫在片段稱，「若稍有認為匪徒仍有機會在屋內，切記要通知警方，他們會立即安排警員到場，否則就如他們家要等兩天才有警員上門搜證，翻查附近閉路電視。」

當地警方表示，據閉路電視片段已查出涉事的車輛及離開時的片段，相信是該區一個連環犯罪集團所為，加上犯人得悉屋主為華人，料他們會在農曆新年外出過節，故此已鎖定他們做目標一段時間。

▲ 移英近兩年的YouTuber Gladys Lo與丈夫拍片談及住所遭爆黐的經過。（Youtube頻道The Reynolds Family截圖）

英多爆竊案 宜買家居保險

Gladys直言，經歷今次被爆竊，令她現在經常提心跳膽，擔心再有賊匪再光臨，現在每當聽到樓下有聲，丈夫都會很緊張衝下樓查看。為避免發生同類事件，他們亦會加強保安措施。她更提醒，近年英國經濟不景氣，入屋爆竊時有發生，故此一定要買家居保險，減低意外後損失。

事後不少網民為她打氣，紛紛表示「錢財身外物，你同家人平安最重要」、「最緊要人冇事，平安大吉！」、「破財擋災……最重要媽媽在家沒有受傷也是不幸中大幸……忘記不開心的……好好過日子！祝願你全家平安健康！」；更有人提議「他們已經熟知你家中的佈置格局，相信有可能更易重施故技，如果有能力會搬，離開心理陰影及風險，住大廈有管理員應更安全」、「聽其他YouTuber講，佢自己都被爆過，被爆過嘅屋最好搬走，因賊人已好熟悉你間屋，唉，聽到呢個消息都好沉重，好彩你哋家人冇事」。

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責任編輯︰王明芳