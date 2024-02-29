  • 17°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移民英國｜移英港媽KOL遭入屋爆竊財物盡失　呻警方兩天後始到場搜證

家事百科 18:07 2024/02/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

一名移英YouTuber分享農曆新年間一家四口短遊倫敦後回家時，慘遭慣匪破門入屋爆竊，近乎偷盡全家有價值的首飾、手袋等值錢物品。

【移民英國/BNO】近年不少港人移居英國，當地治安問題再度引起關注。近日一名移英港媽YouTuber網上分享，在農曆新年期間一家四口短遊倫敦後，返回位於曼徹斯特的家時，慘遭慣匪破門入屋爆竊，更弄致一地玻璃碎片，近乎偷盡全家有價值的首飾、手袋等值錢物品，令她一家心有餘悸。事發後她經常提心跳膽，擔心同類型事件再次發生，而當地警察亦向她透露被賊人鎖定成目標的原因。

最新影片推介

童學園
足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

移英近兩年的YouTuber Gladys Lo在其個人頻道「The Reynolds Family」拍片分享，她與丈夫在農曆新年期間與兩名兒子齊到倫敦短遊三天，參加當地舉辦、屬亞洲以外最大型的新春戶外賀年活動，感受新年氣氛，同時在回程時再給予兒子們一個驚喜，就是外婆從香港到當地探望他們一家。

怎料回到位於曼徹斯特的家那刻，屋內亮了燈，原以為迎接的是外婆熱切歡迎，怎料驚喜變驚嚇，屋內一片凌亂，室內一扇玻璃窗粉碎，片地玻璃，隨即檢查屋內每一個角落，發現全被搜掠一空，房內所有抽屜都被翻箱倒籠，近乎全部貴重物品包括首飾、名牌手袋都被偷走。

點擊圖片放大
+5
+4

警員兩天後才上門搜證

為免嚇壞兒子，於是安排外婆帶他們外出暫住，自己與丈夫立即報警求助，她丈夫在片段稱，「若稍有認為匪徒仍有機會在屋內，切記要通知警方，他們會立即安排警員到場，否則就如他們家要等兩天才有警員上門搜證，翻查附近閉路電視。」

當地警方表示，據閉路電視片段已查出涉事的車輛及離開時的片段，相信是該區一個連環犯罪集團所為，加上犯人得悉屋主為華人，料他們會在農曆新年外出過節，故此已鎖定他們做目標一段時間。

移英近兩年的YouTuber Gladys Lo與丈夫拍片談及住所遭爆黐的經過。（Youtube頻道The Reynolds Family截圖）

英多爆竊案 宜買家居保險

Gladys直言，經歷今次被爆竊，令她現在經常提心跳膽，擔心再有賊匪再光臨，現在每當聽到樓下有聲，丈夫都會很緊張衝下樓查看。為避免發生同類事件，他們亦會加強保安措施。她更提醒，近年英國經濟不景氣，入屋爆竊時有發生，故此一定要買家居保險，減低意外後損失。

事後不少網民為她打氣，紛紛表示「錢財身外物，你同家人平安最重要」、「最緊要人冇事，平安大吉！」、「破財擋災……最重要媽媽在家沒有受傷也是不幸中大幸……忘記不開心的……好好過日子！祝願你全家平安健康！」；更有人提議「他們已經熟知你家中的佈置格局，相信有可能更易重施故技，如果有能力會搬，離開心理陰影及風險，住大廈有管理員應更安全」、「聽其他YouTuber講，佢自己都被爆過，被爆過嘅屋最好搬走，因賊人已好熟悉你間屋，唉，聽到呢個消息都好沉重，好彩你哋家人冇事」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

移民英國丨港婦欲移英湊孫　老公不願同行拒賣樓陷資金困局
12:32 2024/01/12
移民英國丨港婦欲移英湊孫　老公不願同行拒賣樓陷資金困局
主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
10:00 2024/02/18
主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬
18:00 2024/02/22
英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬
虎爸虐兒｜7歲仔周身郁不懂做功課　虎爸鋁衣架狂打20多次兼怒摑2歲兒
14:00 2024/02/28
虎爸虐兒｜7歲仔周身郁不懂做功課　虎爸鋁衣架狂打20多次兼怒摑2歲兒

你可能感興趣

移民英國丨港婦欲移英湊孫　老公不願同行拒賣樓陷資金困局
12:32 2024/01/12
移民英國丨港婦欲移英湊孫　老公不願同行拒賣樓陷資金困局
主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
10:00 2024/02/18
主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬
18:00 2024/02/22
英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬
移民 英國 曼徹斯特 倫敦 罪案 YouTuber YouTube 農曆新年 家居保險