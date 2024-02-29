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余文樂王棠云傳婚變後首公開天倫樂照　一家同遊水族館粉碎傳聞

娛樂 12:50 2024/02/29

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余文樂在年初清空IG貼文，引來婚變傳聞。

余文樂在2016年認愛台灣女星王棠云，然後在翌年結婚。二人婚後育有一對子女，而余文樂亦移居到台灣生活，夫婦並不時放閃。

可是，在今年1月14日卻有網民發現，余文樂在2023年的最後一天清空IG上所有貼文，只留下3個帖文，最耐的帖文是去年12月31日、照片是一張菊花照，並寫：「Reset and restart. Wish you all a Happy New Year（重置與重新開始，祝福大家新年快樂。）」。

另一張照片是5男合照，還有一張是1月7日上載的兒子背影打籃球照片，而王棠云的所有照片都消失，此舉讓網友們不禁猜測兩人是否婚變。不過，余文樂夫婦的IG也有互相追蹤。

之後，他也有更新社交平台上載生活照，可是卻一改過往暖爸作風，沒有再分享家庭照片。

余文樂突清空IG帖文太太照片全消失　表示重新開始引婚變猜測

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余文樂用行動粉碎傳聞

一直傳家庭出現問題的余文樂，在早前出席活動否認婚姻有問題，還透露農曆過年與家人度過。

在昨日（2月28日），余文樂終於作出行動粉碎婚變傳聞，他在個人IG以限時動態方式上載與帶子女到水族館参照片，當中包括太太王棠云，一家四口共享天倫樂，用行動證婚姻沒有出現問題。

同時，王棠云日前也發文稱：「幸福很容易，你自己覺得幸福就幸福了。不要去跟別人比較，因為永遠比不完的」，疑對婚變傳聞作出回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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