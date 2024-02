余文樂王棠云傳婚變後首公開天倫樂照　一家同遊水族館粉碎傳聞

▲ 余文樂在年初清空IG貼文,引來婚變傳聞。

余文樂在2016年認愛台灣女星王棠云,然後在翌年結婚。二人婚後育有一對子女,而余文樂亦移居到台灣生活,夫婦並不時放閃。

可是,在今年1月14日卻有網民發現,余文樂在2023年的最後一天清空IG上所有貼文,只留下3個帖文,最耐的帖文是去年12月31日、照片是一張菊花照,並寫:「Reset and restart. Wish you all a Happy New Year(重置與重新開始,祝福大家新年快樂。)」。

另一張照片是5男合照,還有一張是1月7日上載的兒子背影打籃球照片,而王棠云的所有照片都消失,此舉讓網友們不禁猜測兩人是否婚變。不過,余文樂夫婦的IG也有互相追蹤。

之後,他也有更新社交平台上載生活照,可是卻一改過往暖爸作風,沒有再分享家庭照片。

余文樂突清空IG帖文太太照片全消失 表示重新開始引婚變猜測

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

余文樂用行動粉碎傳聞

一直傳家庭出現問題的余文樂,在早前出席活動否認婚姻有問題,還透露農曆過年與家人度過。

在昨日(2月28日),余文樂終於作出行動粉碎婚變傳聞,他在個人IG以限時動態方式上載與帶子女到水族館参照片,當中包括太太王棠云,一家四口共享天倫樂,用行動證婚姻沒有出現問題。

同時,王棠云日前也發文稱:「幸福很容易,你自己覺得幸福就幸福了。不要去跟別人比較,因為永遠比不完的」,疑對婚變傳聞作出回應。

最新影片推介:Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5