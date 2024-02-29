【襲擊男童】疑掌摑背錯《可蘭經》13歲男童　男義工否認傷人罪5月開審

▲ 被告Khan Shahzad准保釋候審。（梁錦麟攝）

13歲男童疑在一所宗教學校內背錯《可蘭經》而遭掌摑，涉案35歲巴基斯坦籍男義工被控對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今（29日）於東區裁判法院再訊。被告否認控罪，辯方表示抗辯方向為被告沒有接觸事主，並爭議警誡錄影會面紀錄。裁判官將案件排期至5月7日開審，預料審期為3天。

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被告Khan Shahzad（35歲），報稱無業，今否認1項對他人身體加以嚴重傷害罪。控罪指被告於2023年8月5日，在鰂魚涌英皇道益發大廈地下Madrasa Taleemul Furqan Islamic Union非法及惡意傷害X。

控方表示將傳召6名證人，呈上兩份錄影會面紀錄、醫療報告及閉路電視片段等。裁判官於庭上問及抗辯方向，辯方表示抗辯方向為被告沒有接觸事主，另爭議被告的警誡錄影會面紀錄。

裁判官將案件排期至5月7日開審，預料審期為3天，被告准保釋候訊。

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記者：梁錦麟