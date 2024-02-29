【串謀套丁】涉水蕉新村「套丁」案　9人被控串謀詐騙准保釋候訊

▲ 被告駱天龍。（陳曉欣攝）

有「村屋大王」之稱的丁屋發展商負責人王光榮與元朗區議員程振明涉串謀「套丁」，詐騙地政總署批出元朗水蕉新村建屋牌照，後來發展為私人屋苑出售。廉署早前就事件再拘捕9名丁屋申請人，各被控1項串謀欺詐罪，案件今（29日）於屯門裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至4月25日再訊，待被告索取法律意見，各人准以5,000元保釋候訊。

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9名被告被分成兩案起訴，首案被告為黃觀勝及陳志明；次案被告為蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍。9人年齡介乎42歲至74歲，均為元朗原居民，報稱的士司機、建築工人、水電工及無業等。

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9名被告暫時毋須答辯，署理主任裁判官將案件押後至4月25日再訊，待辯方提供法律意見，各被告准以5,000元保釋候訊，其間不得接觸控方證人。

首案控罪指，2名被告於1991年11月至2014年4月，向地政總署申請建屋牌照期間，分別與程振明等數名中間人串謀詐騙地政總署，訛稱為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，而二人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將「丁權」售予其他人士或發展商，誘使署方向兩被告批出興建丁屋的建屋牌照。

次案控罪則指，7名被告在1999年11月至2017年8月，向地政總署申請建屋牌照期間，分別與其他中間人串謀詐騙地政總署，誘使署方向7名被告批出興建丁屋的建屋牌照。

王光榮及程振明早前已被廉署起訴串謀詐騙罪，案件將於2025年2月10日在區域法院開審。

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記者：陳曉欣