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好人好事︱港男送外賣遇婆婆屋內跌倒　1個機智舉動極速救人網民讚有良心

家事百科 13:50 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

暖心外賣員見義勇為的行為獲大讚。

【好人好事/港男/外賣/外賣員】一個舉動隨時可以救人一命！有外賣員在網上群組發布一則帖文，指自己送外賣到一個舊式天井公屋，到達住宅時從鐵閘外面見到屋內一名婆婆跌倒，外賣員隨即被嚇倒，但他跟自己說要冷靜，他即時機智地從外賣電話通知婆婆的家人，暖心行為獲網民激讚。

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外賣員在facebook群組「香港啤酒關注組」中發文，指自己日前的晚上收到一張外賣單，地址是送去一個舊式天井公屋單位，到達單位門口時，聽到微弱的女人聲呼救，他從鐵閘外面看到一名婆婆跌倒在地上，外賣員安撫對方不要亂動，然後去拍鄰居的門口叫對方出來幫手，但鐵閘反銷，始終不能進門救人。

外賣員於是再作出第二個舉動，打電話去外賣程式個客戶服務處，當時他估計是婆婆的家人幫她叫外賣，拿到電話後，他通知對方的家人，有一名女士接聽，對方表示很快便到家，此時因為外賣員仍然身有要事，就將婆婆交託給鄰居，等待對方家人回家。

事後，外賣員在群組上載啤酒相，笑言經過事件收工後要飲啤酒定驚。

網民留言大讚

帖文一出引來大批網民留言，大讚外賣員見義勇為的行為，「好彩婆婆遇到你」、「真係多謝你的大愛，多一點愛世界更美好。」、「老人家如果冇人發現，分分鐘凍死。我朋友阿媽又係冬天係廁所沖涼跣到，咁就凍死走左，師兄你真係救人一命，功德無量。婆婆真係好彩，遇貴人」。

不過也有網民建議事主可報警求助，「下次記得報警，消防員會爆門，送婆婆入醫院。」

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責任編輯：王明芳

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