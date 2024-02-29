凍齡天后丨51歲陳慧琳生圖流出　樂壇天后被讚零架子：活該紅這麽多年

▲ 陳慧琳真係凍齡美魔女。

正舉行世界巡唱的陳慧琳早前完成廣州站演唱會，開完騷後陳慧琳為黎芷珊的訪談節目擔任嘉賓，早前二人於廣州某食店拍攝外景，內地網民於小紅書曝光巧遇陳慧琳短片，令這位天后的生圖再度成為熱話！

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樂壇天后保養得宜

當日陳慧琳跟黎芷珊於著名食店祿粥進行拍攝，只見Kelly一身悠閒打扮，以卡其色外套襯連帽衛衣，二人品嘗熱粥和炒麵，Kelly更吃得津津有味，不怕食相遭途人攝入鏡。

另外在零濾鏡下，Kelly皮膚緊緻又白皙，難怪網民大讚保養得宜：「哇~52歲的陳慧琳好年輕啊！這像25？35？人長得漂亮，氣質也好，173的個子，身材管理的非常好」、「陳慧琳生圖也是很能打啊，女明星果然就是抗衰老」、「這種臉型最抗老了，看起來好年輕呀」和「陳慧琳好靚女」。

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網民：活該她紅了這麽多年

擁有一頭濃密黑髮的Kelly令網民羨慕，有網民說：「這髮量簡直恐怖如斯，大把50歲阿姨已經因為髮量問題開始燙卷毛了。」

雖然圍觀的食客不少，不過Kelly沒有架子，當食客舉起手機拍照時，Kelly任由他們拍攝，更對鏡頭微笑，這位天后被讚接地氣：「陳慧琳對粉絲露出友善的微笑，親和力滿滿」、「活該她紅了這麽多年」、「鍾珍說她出道以來從未發過脾氣，好的可怕」、「非常的有親和力，平易近人，還和觀眾打招呼！」

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