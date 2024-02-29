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精神健康｜香港母女受胃酸倒流困擾多年　飛台灣檢查屬「假逆流」終揭病因

醫生診症室 13:45 2024/02/29

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笨港一對母女受胃酸倒流困擾多年，專程飛到台灣求醫，結果發現屬「假逆流」。

長期身體不適，有可能是心理出問題。台灣有醫生分享病例，表示本港一對母女長年受胃酸倒流困擾，專程飛到台灣求醫，希望可以進行胃鏡抗逆流手術。然而醫生安排她們進行多項檢查後，結果卻顯示症狀屬「假性逆流」，於是將2人轉介到身心科，最終確診為重度抑鬱，經治療後情況明顯改善。

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綜合台媒報道，母女2人分別年約70歲及30、40歲，特意從香港飛到台灣，找上彰化縣員榮醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑，希望可以做「熱射頻胃賁門緊縮術」解決問題。該名母親表示自己受胃酸倒流困擾多年，只要躺下便會感覺胃液往上衝，且伴有胸悶、耳朵痛、頭痛等症狀，導致生活作息大亂，在港求診多年都未見改善，後來透過網絡得知吳文傑是治療胃酸倒流的專家，於是前來求醫。

吳文傑其後為她們安排96小時無線酸鹼膠囊檢測，將膠囊監視器放在食道裡進行監控，只要胃酸反流經過膠囊，就會被記錄下來，結果並未紀錄到胃酸逆流。不過2人仍有疑慮，於是再接受24小時酸鹼導管檢查，將導管從鼻子放到食道，監測胃食道逆流，結果仍是沒有發現胃酸倒流的情況。

但即使檢查結果已明確顯示屬於「假性逆流」，2人依然堅持要進行手術，吳文傑見狀果斷拒絕，並懷疑她們的不適症狀是由心理問題引起，於是將她們轉介到身心科就診，最終確診為重度抑鬱，服藥後情況明顯改善，回港後繼續接受相關治療。

對此吳文傑說明，胃酸倒流可分為「真逆流」及「假逆流」，前者成因包括連接食道與胃的賁門口太鬆、胃壓力太大、脹氣及食道太敏感等；而後者則有可能是由憂慮、焦慮、恐慌、自律神經失調、胸口悶等造成。另外，出現臉潮紅、頭痛失眠等症狀的更年期婦女及食道病變患者，亦有機會出現假性胃酸倒流。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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1. 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。

2. 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。

3. 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足。

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

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責任編輯：羅嘉欣

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