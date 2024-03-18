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Sick問識答｜血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

都市病 21:00 2024/03/18

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【糖尿腎/高血糖/腎衰竭/飲食/運動】隨著都市人飲食越趨西化，加上少做運動，糖尿病在本港越來越普遍，與之相關的「糖尿腎」當然亦變得更常見。有專科醫生提醒，一旦患上「糖尿腎」，腎臟內的腎小球一直受高血糖破壞，腎功能就會逐漸衰竭，且無法逆轉，故糖尿病患者必需嚴加提防。

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Sick問識答
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

長期高血糖 腎小球纖維化招糖尿腎

內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生解釋，「糖尿腎」亦即糖尿型慢性腎病，其形成原因是血糖長期高企，持續破壞腎臟內的腎小球，使其出現纖維化，繼而失去其應有功能，導致腎功能逐步下降；與此同時，高血糖亦會促使腎管發炎而導致纖維化，同樣會導致腎衰竭的出現。

患病年期長 血糖控制差 糖尿腎風險越高

因此，黃醫生提醒，糖尿病患者患病年期越長，血糖控制又不理想的話，即糖化血紅素長期高於7%，甚至超過10%，患上「糖尿腎」的風險就會越高。如果患者已出現糖尿上眼、神經病變，或同時患有高血壓、膽固醇、肥胖症，患「糖尿腎」的機會也會相應提高。因此，糖尿病患者每一至兩年便應進行一次詳細檢查，包括血液及小便檢驗，透過評估腎功能及腎小球過濾率來輔助醫生及早發現是否患有「糖尿腎」。

不同口服藥減糖尿腎風險

不過，即使確診患有「糖尿腎」，現時也有不同藥物可以延緩腎功能惡化，甚至可以減低患上「糖尿腎」的機會。黃醫生表示，以往有ACEI或ARB類藥物，不但可降低血壓，也有補腎及改善蛋白尿的效果。除此以外，過去十年亦發展出更多藥物，例如俗稱「排糖藥」的SGLT2抑制劑，既可降低血糖和體重，亦可減輕腎小球的壓力，減少患「糖尿腎」的機會。另一款稱為MRA的藥物亦有助減少腎小球發炎及纖維化的情況，長遠有助減低腎衰竭的風險。

藥物發展推陳出新，糖尿病患者亦毋需過於憂慮，醫生會根據患者的病情、身體狀況及需要，處方適合的藥物，但每位患者的情況各有不同，對治療的成效及副作用亦因人而異，故如有任何疑問，應向主診醫生查詢。而上述提及的三款藥物的確各有不同潛在副作用，例如ACEI或ARB類藥物在服藥初期就有機會出現頭暈，建議要適時補充足夠水分；部份患者的腎功能指數亦有可能受藥物影響而上升，有機會需要調整藥量，但無論如何，患者亦不應擅自停藥。

至於SGLT2抑制劑因具有少許排水作用，故服藥後將有輕微水分流失，同樣要補充足夠水分；與此同時，由於體內過多的糖分會經尿道排走，故有機會增加尿道發炎及念珠菌感染的風險，患者應注意保持下體衛生。MRA則可能影響血鉀，患者需定時檢查血鉀水平。雖然各有不同副作用，但黃醫生提醒，一般副作用容易處理，只要有任何不適，馬上告知醫生，商討適切的處理方案便可。

除了依時用藥，黃醫生亦強調血糖、血壓及膽固醇均需妥善控制，尤其是血壓，患者應維持良好的運動習慣、飲食應減少攝取鹽分、多吃不同種類的蔬菜以補充足夠維他命及電解質，穩定血壓，這些小小生活習慣上的改善均有助保護腎臟。

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責任編輯：倪慧雯

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