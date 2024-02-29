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【23條立法】保安局：諮詢期內收1.3萬份意見　98.6%支持  93份反對建議

政治 13:16 2024/02/29

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《基本法》第二十三條立法公眾諮詢昨日結束。（馮漢柱攝）

《基本法》23條立法諮詢昨日結束，保安局指，截至昨晚11時59分的初步數字，諮詢期間共收到13147份意見，當中有12969份支持及提出正面意見，佔約98.6%；反對建議的有93份，佔總數0.71%。保安局指，會全速整合諮詢結果，並向立法會匯報，並參考所收到的意見，爭取盡快將草案定稿。

保安局發言人表示，諮詢期間共籌辦近30場諮詢會，與各個界別的人士見面，有約3000人次參與，絕大部分與會者表示支持立法；截至2月27日，有512個不同界別、不同專業的組織及團體，通過公開發表聲明、發表署名文章或聯名致函等方式，表達支持立法工作。

超過10份來自境外反華組織或潛逃外國者

發言人指，93份分反對意見中，有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。上述結果，可見立法建議獲大部分巿民支持。而就所收到的意見，涵蓋立法建議的不同範疇，為擬定條例草案的過程提供寶貴的參考。
 
發言人又指，政府會全速整合諮詢結果，並向立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會聯席會議匯報，政府會參考所收到的意見，並盡快將《維護國家安全條例》草案定稿，提交立法會進行審議。

立法過程期間，政府亦會繼續積極為各界人士進行講解，並主動通過不同渠道發放更多與立法相關的資訊，反駁對《基本法》第二十三條立法的無理攻擊及抹黑，以正視聽，避免市民被誤導。

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記者：趙居逸

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