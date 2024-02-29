【著數優惠】友和一連13日產品低至$11 PS5、Apple手機都有平
社會 13:19 2024/02/29
友和YOHO 11 周年感恩節慶典，連續13日產品低至$11，首日有PS5 Slim、AirPods Pro 2等人氣產品。Mastercard、BoC Pay、AlipayHK、X Pay 客戶再有折上折。
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3月1至13日每日閃購優惠，部分產品減價，每晚12:00am準時開搶。焦點筍貨包括：
- Sony PS5 9折售$2,880
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 97折售$9,899
- Nintendo Switch 遊戲主機74折售$1,999
- Philips 即熱式純淨飲水機71折售$2,000
- Foreo UFO 3 智臻面膜儀套裝 薄荷綠色 (送面膜6盒) 55折售$2,480
詳情可瀏覽活動網頁。
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責任編輯：陳麗娜