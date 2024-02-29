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【著數優惠】友和一連13日產品低至$11　PS5、Apple手機都有平

社會 13:19 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

友和一連13日產品低至$11，PS5、Apple手機都有平。（友和提供）

友和YOHO 11 周年感恩節慶典，連續13日產品低至$11，首日有PS5 Slim、AirPods Pro 2等人氣產品。Mastercard、BoC Pay、AlipayHK、X Pay 客戶再有折上折。

點擊圖片放大
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3月1至13日每日閃購優惠，部分產品減價，每晚12:00am準時開搶。焦點筍貨包括：

  • Sony PS5 9折售$2,880
  • Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 97折售$9,899
  • Nintendo Switch 遊戲主機74折售$1,999
  • Philips 即熱式純淨飲水機71折售$2,000
  • Foreo UFO 3 智臻面膜儀套裝 薄荷綠色 (送面膜6盒) 55折售$2,480

詳情可瀏覽活動網頁

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責任編輯：陳麗娜

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