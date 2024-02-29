【自資院校】東華學院冀進駐北都建綜合校舍　料25/26學年一併申請升格及應科大

▲ 東華學院冀進駐北都建綜合校舍，料一併申請升格及應科大。（林宇翔攝）

東華學院有意進駐「北都大學教育城」，興建綜合型新校舍，包括設立研究中心、實驗室及宿舍等，但不會將整個校園遷進北都。院校亦正籌備升格為私立大學，校長陳慧慈表示，料於2025／26學年進行院校評審、正式申請升格，距離「愈走愈近」，又將「兩條腿走路」，一併申請成應用科學大學。

東華學院校長陳慧慈出席新春傳媒聚會時表示，校舍位於城市中心，校園發展空間不足，限制院校擴大收生人數及發展，故已向政府表達意向，有意於「北都大學教育城」興建綜合型新校舍，設立中西醫結合社區健康中心、研究中心、實驗室、體育設施及宿舍等。她亦支持政府在該區劃出共用空間，與其他院校共享運動設施、宿舍等，但希望保留城市校舍，作教育及科研用途。

政府早前公布，已預留逾60公頃、分布在洪水橋／厦村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮3區的用地發展北都教育城。陳慧慈指，相信政府會按每間院校需求、發展、課程內容，公平分配用地，「去哪裏都接受，只想有空間發展」。陳亦提到，東華學院的內地生數目佔整體逾5%，而院校以指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）課程為主，只有本地學生可獲政府資助，故未用盡1成限額，冀在北都增設學生宿舍，以吸引更多非本地生就讀。

▲ 校長陳慧慈表示，東華學院距離升格為私立大學「愈走愈近」。（林宇翔攝）

東華學院正籌備升格大學，陳慧慈表示，期望繼職業治療學科，於年內在「理學科」或「社會科學」範疇取得第二個學科範圍評審資格，並預料於2025年初委托香港學術及職業資歷評審局進行院校評審，在2025／26學年正式申請升格大學，強調「升格大學時間表無改變」，亦「愈走愈近」。

政府已公布應用科學大學要求，陳亦指，東華學院所有學士課程均屬應用學科，滿足申請為應科大要求，故計劃「兩條腿走路」，一次過申請成為應科大、升格大學。她又表示，大眾對應科大概念陌生，有意以附屬成員身份加入「應用科學大學聯盟」，提高大眾相關認識，了解到應科大學術水平與傳統大學一樣、不會低一級。

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記者：梁凱婷