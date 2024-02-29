名人養顏丨60歲章小蕙親揭3大保養法　30年來長飲1款美顏茶

年屆60歲的章小蕙，憑著優雅貴婦的形象，成功於「小紅書」吸納不少粉絲，更獲「帶貨女王」的稱號。不少人都好奇她的凍齡心得，而近日章小蕙亦大方分享其3個春季養生之道，包括飲玫瑰露水、蜂蜜及晚安茶。

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章小蕙於「小紅書」表示自39歲起，便非常著重調養內在護理，如乾淨飲食，飲茶保健，正正是這些看似簡單的小手段，成就了她超凍齡的外表。影片中，只見即使年屆60，章小蕙皮膚仍然十分白晰細嫩，絲毫沒有一絲歲月痕跡。為了滿足粉絲好奇，她亦大方分享3個春季養生的方法，由內在入手調理。

春季養生方法一：養顏玫瑰

每天早上起床後飲一杯玫瑰露水。章小蕙表示，自九十年代開始養成這習慣，足足堅持了30多年。她在早上起床時，即身體最缺水時，習慣以40至60度的溫水，再加入數滴玫瑰露，便能補充水分、即時滋潤保濕。

春季養生方法二：養身蜂蜜

章小蕙指麥蘆卡蜂蜜往往是懶人的「補充劑」，她指當工作很累時，便會直接飲用一管850+MGO麥蘆卡蜂蜜，讓身體即時快速吸收所需養分。她又指蜂蜜養生效果驚人，之前確診新冠肺炎或感冒時，只需食一口，便立即令她止喉嚨痕癢及不用2周便迅速康復；又分享習慣每天早上充咖啡時，加入一匙300+MGO麥蘆卡蜂蜜，有助提神。

春季養生方法三：養生泡茶

章小蕙指自己非常熱愛飲茶，亦十分擅長泡茶，不時用玫瑰果、花瓣及玫瑰精油等材料自製玫瑰花養生茶。對於有人擔心飲茶會失眠? 她則指建議可挑選不含咖啡因的「晚安茶」，幫助身體放鬆之餘、亦有保健效用。

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責任編輯：羅嘉欣