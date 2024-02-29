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正能量丨自小患眼疾視力僅餘一成　80歲葉振棠不抱怨：看這世界很美

娛樂 13:52 2024/02/29

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今年80歲的葉振棠，養生之道在於：「多注意飲食，少吃刺激性食物，睡眠充足也很重要。（攝：陳家昌)

資深歌手葉振棠在80年代演唱的經典電視劇集主題曲如《大內群英》、《忘盡心中情》、《難為正邪定分界》都是港人的集體回憶。多年來葉振棠因眼疾，視力只是正常人的十分之一。

今年踏入80歲的他，邀來多位樂壇好友灌錄紀念大碟，收入將捐予奧比斯眼科醫院，而他相信這會是其演藝生涯最後一張個人專輯。

受惠機構奧比斯眼科醫院總幹事劉慧思（左一）早前親臨發布會，致送記念品給棠哥，另外，環星娛樂張國林（左二）及大碟策劃人楊紹鴻（右）亦現身支持。

早前葉振棠（棠哥）為他這張《葉振棠80》紀念唱片舉行記者會，碟中參予歌手名單都很具份量，包括有譚詠麟、劉德華、葉麗儀、張衛健、夏韶聲、太極樂隊 Joey Tang與雷有輝、演員梁小龍和米雪，以及新一輩歌手周吉佩、李佳等，各人都會跟葉振棠合唱一曲，且都是分文不收，純為慈善出力。

棠哥外表不似已步入80歲，對表演仍充滿熱情，可是畢竟感到時月如飛。他感觸地道：「我大約在1969年入行，在演藝界已逾半個世紀，到今天還是很喜歡音樂和唱歌，只是沒想過時間會過得如此快。」

樂觀態度迎逆境

葉振棠在10歲因猩紅熱發高燒，眼睛神經細胞受損，自小便受眼疾之苦，隨年漸長一直未有改善，只能模糊視物但他從來沒有抱怨，總以樂觀態度面對逆境。「雖然我眼睛不好，但很感謝父母賜予我一把好聲音，讓我可以用唱歌為職業。」

葉振棠多年來一直堅持演藝事業，去年夥同李龍基一同開騷。

唱歌雖然只要運用聲音和耳朵，但表演時視力仍是必須，葉振棠說：「在錄音室時，我要把歌詞寫到很大，表演時要把所有歌詞和舞台走位牢記，現時演唱會常用的提詞機，對我沒有幫助，因我看不清，只能把歌曲全記入腦，也沒有甚麼秘訣，就靠平時不斷練唱，記到熟為止，表演才會投入。」

日常生活上，他早已習慣各種不便，遇上困難會逐一克服，也會找人協助。「中學時還可以看武俠小說，後來開始要用放大鏡去讀；那時我讀商科，是全班打字最慢的一個，因為真的看不清字。成年後的視力漸漸減退，坐飛機要填入境表，真的做不到，須要找朋友或空姐代勞。」

老拍檔葉麗儀會在碟中合唱《大俠霍元甲》插曲《誰知我心》。

他很明白眼疾帶來的困擾，因此他希望能盡少許綿力，幫助同樣身受其害的病童，將來有機會可得到適當治療，重見光明。他以過來人作分享：「心態樂觀很重要，我雖然眼睛看不好，但我覺得這個世界所有事情都很美麗。」

跟黎小田顧嘉煇合作

葉振棠在澳門出生，中學畢業移居香港發展，在友人介紹下，於灣仔酒吧當樂手，那時歐西流行曲盛行，不少歌手都有組樂隊，葉振棠亦曾跟陳潔靈組成The New Topnotes，演唱英文歌曲為主，更被EMI唱片公司發掘簽約推出個人唱片。

至於音樂事業的轉捩點，是70年代後期開始跟隨樂壇氣候轉唱廣東歌。他憶述：「當時我已離開The New Topnotes，常在富麗華酒店表演，唱片公司說英文歌漸少人聽，應該改唱中文歌，記得在1980年公司安排我錄音室試唱demo，黎小田都在，連歌名都未有，後來被告知會選來作麗的電視劇主題曲，那便是《浮生六劫》。」

本來插曲《戲劇人生》安排女主角來唱，但因黎小田不大滿意效果，最後也由葉振棠主唱，因著劇集效應，令他在中文樂壇嶄露頭角。他自覺這個起步點很幸運：「ATV跟我簽了唱6套劇集主題曲的合約，包括《大內群英》、《浴血太平山》、《霍元甲》、《太極張三豐》和《遊俠張三豐》。」

之後葉振棠又跟TVB簽約，開始了另一位音樂大師顧嘉煇的合作，第一首合作的歌曲是《戲班小子》，再締造出多首經典。「煇哥同樣是一位很厲害的音樂家，自己很榮幸，能唱出到周潤發和劉德華主演的《蘇乞兒》主題曲《忘盡心中情》，這也是煇哥說他最喜歡的其中一首作品。」

早前劉德華曾跟林子祥翻唱《難分正邪定分界》，今次也支持行善，將演繹《忘盡心中情》。

或開人生最後個唱

談到另一經典《難為正邪定分界》，他有個難忘回憶。「這首歌我要演繹一個好人，跟魔鬼對抗，歌中演唱魔鬼部分的麥志誠，當年是分開錄音，後來我多次想演唱會找他同台，但對方個性低調，一直沒有答應，所以至今我都未曾親身跟他會面。」

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在演藝圈發展多年，葉振棠不諱言在90年代尾曾考慮過退休，但因部分歌迷勸阻，他才打消念頭。「去年中過新冠肺炎，又試過美加登台因牙痛，幾乎唱不下去；之後演出《煇黃》音樂會，亦因為『生蛇』，唱了一節已不能再繼續，今年覺得身體尚好，當然以後能否再唱，還是要看健康狀況，希望有機會可以再開一次紅館個唱，或者便會是人生最後一次演出了。」

專輯預計 3 月份便會推出，但因版權關係，只會限量印製 5 千張，絕不加印

因此葉振棠想趁今年80歲，多做有意義的事回饋社會。「跟工作團隊商量後，大家覺得既然我有那麼多電視金曲，不如去找一眾演藝界朋友一起重新灌錄這些歌，推出這一張合唱專輯，既有紀念價值，可以幫助有需要的人，又有傳承的意義，一舉數得。」

記者：陳家昌

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