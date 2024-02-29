好人好事｜7旬母行動不便拎拐杖搭巴士　車長1舉動獲網民大讚暖男

▲ 一名港女分享行動不便，要拿著拐杖行路的媽媽，在乘搭九巴時遇到暖心司機。（圖片來源：「大埔人大埔谷」Facebook群組）

【好人好事/正能量】幫助到有需要的人，自己開心之餘，更會得到別人讚賞！近日一名港女分享媽媽日前搭巴士時遇到的暖心事，她指因媽媽行動不便，要拿著拐杖行路，乘搭74X巴士回大埔，當媽媽上車後，車長一個暖心舉動，令樓主和網民都大讚「司機好好人」。

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近日，該名事主於Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，表示74歲的媽媽因行動不便，要拿著拐杖行路，而當日樓主媽媽準備乘搭74X巴士從觀塘回去大埔時，她是最後一位上車，車長沒有立刻開車，反而讓她先坐好後才開車。事後，樓主媽媽大讚「司機大佬好好人」，樓主亦特意發文「感謝九巴司機」。

帖文一出， 不少網民紛紛留言大讚司機，建議樓主可以打電話到九巴讚揚該車長，「打去九巴表揚佢啦」、「大部份司機都好好人」、「好人一生平安」、「你媽媽都幾勁，咁清楚記得車牌號碼」。

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責任編輯：王明芳