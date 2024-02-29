愛滋病風險︱男子重遇初戀一夜情沒用安全套　隔日突現3徵狀憂染愛滋病

▲ 男子重遇初戀一夜情沒用安全套，隔日突現3徵狀憂染愛滋病。

男女進行親密行為時，一定要做足安全措施！内地一名男子在春節期間，重遇初戀女友，情不自禁下發生了「一夜情」，結果第二天身體竟出現3種不適症狀，令他憂慮是否中招感染了愛滋病。

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綜合内媒報道，化名「A先生」的男子在春節假期過後，求助浙江省疾控中心，諮詢有關「愛滋病」問題。他表示，春節回鄉期間，在同學聚會上重遇初戀，多年不見但兩人仍感覺情投意合，聊天到火熱時情不自禁，就發生了「不該發生的事情」。

A先生又坦言，因事發突然，他們沒有使用安全套。第二天，兩人都將此事當成一次意外，打算就這樣過去；A先生亦在這春節最後一天假期回到工作城市準備復工，結果這時意外發生。A先生在求助電話中説出擔憂：

我現在莫名感覺身體有些不舒服，有低燒發熱症狀，四肢酸痛，嗓子發炎。我沒辦法確認她有沒有感染愛滋，可我這些症狀是不是來得也太巧了？我會不會是中招了？還有救嗎？

原來，「一夜情」之後的A先生突發身體不適，聯想到前一晚與初戀發生的「意外」，愈發擔心害怕，懷疑自己感染了愛滋病。

疾控專家：高危性行為後把握72小時服用「後悔藥」

對於A先生的擔憂，省疾控中心工作人員建議其應儘快到就近的定點醫院就診：

根據你所描述的情況，確實存在感染愛滋病病毒的風險，但幸好發生時間間隔不長，理論上，在72小時之內，仍然有著通過藥物阻斷（「後悔藥」）愛滋病病毒感染的機會。

此外，當地疾控中心還表示，除了A先生的個案，在春節後復工的兩天時間内，愛滋病諮詢電話一直頻頻響起，接聽次數是平時的2至3倍，「各種在假期中的高危性行為問題，一下子集中呈現出來」。

對此現象，疾控專家提醒，愛滋病是一種危害大、死亡率高的嚴重傳染病，目前不可治癒、無疫苗預防，且愛滋病就在大家身邊悄無聲息地傳播。 因此要做好自身防護，才是最有效的預防手段。特別是堅持每次正確使用安全套，可有效預防愛滋病經性途徑傳播。而除了性行為接觸，僅與愛滋病毒感染者握手、擁抱、交談、共同用餐、共用浴室等日常接觸，皆不會感染愛滋病毒；遭受蚊蟲叮咬也不會感染愛滋病毒。

至於高危險性行為，是指與HIV陽性或感染狀態未知的人，發生了未使用安全套的性行為，務必要第一時間到就近的疾管中心、定點醫院進行愛滋病毒暴露後預防諮詢。醫生評估後，若確認屬於高危險性行為，就要做暴露後阻斷：

發生高風險性行為72小時內，儘早使用阻斷藥物，是降低愛滋病毒感染風險的唯一途徑，也是最後一道防線。

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責任編輯：羅嘉欣