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排毒妙法︱女傭為港媽刮痧玉背被刮數十「血痕」　網民驚嚇：睇落好傷【附中醫師拆解刮痧迷思】

保健美顏 17:10 2024/02/29

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不少人會選擇刮痧、拔罐這類傳統療法，定期幫身體排毒。一名港媽大病初癒，家中女傭熱心提出為僱主刮痧排毒。女僱主感覺盛情難卻，遂獻出玉背被刮至「傷痕累累」。有網民見狀大驚，擔心女事主在刮痧過程中受傷。

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Healthy Life︱港男走路不穩被誤認道友　成婚前夕確診柏金遜症　太太堅持下嫁：聽日照過大禮！

該名港媽在「表揚好姐姐開心分享區」Facebook群組發文，指家中印傭懂得刮痧，日前因大病初癒，身體仍很虛弱，「喉嚨唔舒服同耳水不平」。女傭見狀主動提出幫女事主刮痧排毒，

佢話喺印尼成日幫家人刮，我亦都見過佢自刮……

獻玉背刮痧 效果驚人

女事主於是「獻身」一試女傭手勢，上載刮痧後的「戰果」如同被虐打，整個背部從肩膀到下腰近盤骨位置，皆是佈滿一條條深紅色的血痕。事後女傭笑指「太太俾我打」，女事主亦大讚女傭力度到位，指「我家阿姐真係無得彈」。後來她從親戚口中得悉，當女傭到訪親戚家時，她甚至會與對方的女傭「互刮」，狀甚搞笑。

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網民：刮痧血痕如牛肉片

帖文下網民議論紛紛，不少人看到效果圖時大驚，形容第一眼像「和牛肉片」，「刮得有紋有路」，指「以為你姐姐家暴你」。亦有網民擔心女傭會否刮痧用力不當，恐傷皮膚或肌肉。女事主亦回應留言指，一般刮痧後出現此情況很正常，不會有痛感，只是表皮層上有「痧象」。亦有網民提醒女事主並非人人體質適合刮痧，可能弄巧反拙。女事主表示有顧慮，但感覺女傭一番好意盛情難卻，姑且一試。

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中醫師拆解刮痧常見迷思

據了解，刮痧療法是以中醫經絡腧穴為基礎，透過反覆刮動及摩擦來刺激經絡，令皮膚毛孔張開，達至局部出現紅色粟粒狀或暗紅點的「出痧」變化，從而排走毒素及邪氣，改善氣血來防治疾病。本港消委會曾諮詢多位中醫師，拆解坊間對於刮痧3大常見迷思：

1. 刮痧是否越大力，事後皮膚顏色越深越好？

刮拭後皮膚的顏色愈深，並不一定代表排出愈多的毒素，要視乎刮拭的部位和方向、操作的手法、力度和時間。只要適當運用刮痧療法便能達到預防和治療的效果。

2. 每次刮痧時間應相隔多久？

每次刮痧時間宜相隔3至6天，或以皮膚上出痧減退、手壓皮膚而沒有痛感為準。一般來說，皮膚若輕微出痧約需1天減退紅印，明顯出痧則需2至3天才能回復原狀。若刮痧部位的痧斑未退，不宜再在同一部位進行刮拭。

3. 哪些人不適合進行刮痧？

孕婦、女士於月經期間、身體虛弱、貧血或過度疲勞的人士都不適宜進行刮痧。刮痧時亦不宜在有暗瘡或潰爛的皮膚位置上刮拭，以免傷口擴大或受到感染。患有其他疾病的人士，包括嚴重心腦血管疾病、癌症、嚴重肝腎功能疾病、凝血功能異常疾病、糖尿病等都不宜使用刮痧療法，以免因過度刺激而導致症狀加劇或誘發其他併發症。

現3大徵狀須停止

消委會建議，刮痧療法應由合資格的中醫師負責進行會較安全，因療法是應用中醫理論來治療疾病，對刮拭的方向、時間、手法和強度有一定的要求，如操作不當或會令患者出現不良反應，甚至令病情加重。

刮痧療程期間，若感覺不適，如出現冷汗、面色瘡白或頭暈等身體虛弱的徵狀，應立刻停止刮痧。刮痧後亦需要留意皮膚狀況，正常來說刮痧後1至3天內，皮膚會局部出現痛或痕癢。若瘀血在1星期後還未消退，便有機會屬肌肉瘀傷。

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責任編輯：羅嘉欣

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