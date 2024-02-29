「挖呀挖老師」驚傳下海接客30秒不雅片流出　黃老師現身回應事件

▲ 「挖呀挖老師」被謠傳「下海接客」。

之前，內地一名幼兒園黃老師憑一首兒歌《小小花園》走紅被稱為「挖呀挖老師」。可是近日多個社交平台流傳著一則聊天記錄，聲稱黃老師已離職並「下海」，引起眾多網友熱議。

微博近日瘋傳一張聊天紀錄，該名網民聲稱「挖呀挖老師黃老師下海了」，還曝光兩人見面時「剛開始還跟我裝，我說1萬人民幣（約4.3萬新台幣）一次沒答應，後來慢慢拉扯我，加到3萬人民幣才搞出來」，還在對話中傳送女方在酒店30秒等多段影片作為「佐證」。

「挖呀挖老師」升呢做媽媽 爆喊剖白面對輿論批評感焦慮

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「挖呀挖老師」報警

對此，「挖呀挖老師」首度拍影片回應指沒想到自己當媽媽、照顧寶寶期間，又經歷網路造謠，大量網友湧入她的社群媒體留言狂問下海價碼，讓黃老師忍無可忍，蒐集截圖證據後報警，並表示將配合警方調查。

她表示原本以為清者自清不須理會網友造謠，但「今天髒水向自己潑來的時候，我才發現清者自清是沒有用的，網路也不是法外之地」，該造謠事件還登上微博熱搜。同時呼籲網友，請讓法律保護自己：「只要你不想，世界上就沒有受害者，沒有任何人可以將你傷害」，盼望未來每個人都不用再陷入「自證危機」。

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