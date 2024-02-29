海外升學︱移居加拿大仔仔輕鬆奪成績榮譽榜獎狀　前TVB主持章志文：為他驕傲

▲ 章志文仔仔在加國讀書很快適應，而且輕鬆攞獎。

【章志文/流行都市/海外升學/移民/加拿大教育/TVB】TVB節目《流行都市》前主持章志文離巢無綫後，一家三口移居加拿大，15歲仔仔亦都在當地入學，現在讀Grade 9的他相等於香港的中三。章志文日前在社交平台上載兒子獲得學校頒發的成績獎狀，章志文接受電話訪問時，坦言為仔仔的成績感到驕傲！

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已移居加國的章志文接受TOPick記者越洋電話訪問，他憶述當日的情況，指一放工回家，仔仔就興奮表示要拿點東西給他看，當接過仔仔遞來的成績榮譽榜獎狀時，感到十分安慰和開心，他隨即問仔仔獎狀的評分準則，對方指上學期考試總平均分85分以上就可以獲頒，章志文與太太都非常高興，他說：

Proud of him (為他驕傲)！

章志文表示，不知道全班多少人獲獎，因為加國的教育模式跟香港完全不同，「學習模式似大學，沒有自己的固定班房，需要每天到不同課室上堂，上不同科目就會見到不同的同學，所以阿仔不知道Grade 9多少同學拿到獎狀。」

▲ 章皓謙奪得成績榮譽榜獎狀。ig圖片

海外升學︱不會一試定生死

章志文透露，當地的教育相對於香港輕鬆，壓力不大。去年讀Grade 8是零考試，不過今年仔仔升級都開始要測驗考試，但當地的制度不似香港大壓力，考試成績只佔全年成績10-20%，得分主要靠平時的小測及功課，不會一試定生死。而仔仔獲得獎狀時，又適逢他生日，志文說:「真係錦上添花」而太太陳念君就親手製千層蛋糕賀仔仔生日，他們都祈願仔仔:「祝你搵到自己夢想，愛神愛父母，一生健康快樂。」

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海外升學︱為兒子教育移民加國

第13期無綫電視藝員訓練班畢業的章志文與太太陳念君在訓練班相識，兩人均是基督徒，所以一拍即合，婚後育有兒子章皓謙（Micha），移民的決定其中一個原因是想兒子接受加國的教育，章志文與太太都在加國讀書，兩人都覺得加拿大的教育比較自由，也着重啟發孩子的思考，孩子也可以有更廣闊的眼界。

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記者:陳麗薇