親子好去處︱「香港美食隨心畫」互動展登陸荃灣　3大特色活動+親子工作坊體驗藝術創作

▲ 「香港美食隨心畫」互動展登錄荃灣。（主辦機構提供圖片）

華懋集團旗下如心廣場與香港藝術中心首次聯乘的「香港美食隨心畫」公共藝術展覽由即日起至3月17日登陸荃灣如心廣場。通過Doodle Art，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾、家長及小朋友，更容易接觸及輕鬆地參與藝術創作，將藝術融入生活的每個角落。

最新影片：

「香港美食隨心畫」互動展活動詳情

今次「如心廣場 x 香港藝術中心：香港美食隨心畫」公共藝術展覽，希望為兒童提供多一種表達自己的方式，特別是透過隨心畫（Doodling）這種隨時隨地都可以創作的藝術形式，能釋放小朋友潛力，並為香港社會注入正能量；活動同時響應香港特區政府以「藝術3月」品牌推廣文化藝術盛事，促進文化和旅遊融合發展。

開放日期：即日起至3月17日（星期日）

公眾開放時間：下午12時至晚上8時（平日）；上午10時至晚上10時（周末）

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭

費用：展覽費用全免

▲ （主辦機構提供圖片）

「閣樓釀造」別注版藝術汽水套裝換領詳情

本次展覽跨界聯乘本地製造精品汽水品牌 —「閣樓釀造」，特地為展覽製作別注版的藝術汽水，讓大家可品嚐其特製的限定版藝術汽水（有汽香水檸檬鐵觀音及有汽士多啤梨瑪黛茶各一）。

換領日期：即日起至3月17日（星期日）

換領時間：中午12時至晚上10時

換領方法：於如心廣場即日以電子貨幣消費滿HK$400，即可獲贈「閣樓釀造」別注版藝術汽水套裝（兩罐）一份。（數量有限，先到先得。）

換領地點：如心廣場一期1/F禮賓部

▲ 「閣樓釀造」別注版藝術汽水套裝。（主辦機構提供圖片）

「鏡面隨心畫」工作坊活動詳情

是次聯乘亦包含由本地藝術家指導的鏡面繪畫工作坊，讓大眾體驗創新媒介，直接在鏡面揮灑顏料，讓內心思維在鏡上栩栩呈現。直接在鏡面揮灑顏料，看著內心思維在鏡上栩栩呈現，又可學習構圖、調色以及使用這種創新媒介的技巧。 在鏡面塗抹各種藝術媒材，展開全新的藝術探索之旅！

換領日期：即日起至3月17日（星期日）

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：如心廣場一期1/F禮賓部

參加方法：於如心廣場即日以電子貨幣消費滿HK$800，即可免費參加「鏡面隨心畫」工作坊活動乙次。（名額有限，先到先得。）

工作坊活動日期：3月2日、3月3日、3月9日、3月10日、3月16日、3月17日（星期六、日）

活動時間：下午3時至3時45分

活動地點：荃灣如心廣場二期1/F

▲ 香港藝術中心邀請「鏡面隨心畫」工作坊導師到場即席示範「Doodling」技巧。（主辦機構提供圖片）

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