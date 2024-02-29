【醫療事故】內媒：一內地婦疑被誤切脾臟後亡　港大深圳醫院被罰62萬

▲ 港大深圳醫院疑發生醫療事故，被罰60多萬。(新京報圖片)

內地媒體新京報報導，港大深圳醫院對一名77歲女性患者實施「全胰切除術」，不過患者並無明顯的惡性腫瘤組織學證據，患者術後兩個月多離世。患者女兒於2019年8月向深圳市福田區人民法院提出「醫療損害責任糾紛民事訴訟」，深圳市中級人民法院於去年11月判決香港大學深圳醫院負全部賠償責任，賠償病人家屬62萬餘元(按人民幣)。

報道指，77歲的張玉華因在香港大學深圳醫院體檢時發現膽囊結石入院治療，後經檢查，被診斷為胰腺惡性腫瘤可能性大，進行全胰切除和脾切除手術。術後兩月餘，張玉華因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合徵，經搶救無效後過世。

女兒於母親過世後發現，無論是手術前的檢查，或是手術中的病理檢測結果，都沒有發現母親的胰臟有腫塊或病灶。因此向深圳市福田區人民法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟。法院指，手術創傷巨大並對鑑定人營養代謝及水電平衡產生嚴重影響，其死亡與手術方式的選擇有一定關係，認為港深醫院的過錯與被鑑定人的不良治療後果在主要關係。

香港大學深圳醫院對上述鑑定意見提出異議，認為張玉華的死因為不明原因肝衰竭，但「全胰切除手術」主要併發症並非肝衰竭，故其死亡與手術沒有直接因果關係。

法院一審判決被告香港大學深圳醫院承擔80%的賠償責任，賠償金額47萬餘元。雙方不服判決，上訴至深圳市中級人民法院。二審法院指出，香港大學深圳醫院在診療過程中沒有盡到高度注意的義務，致使患者未能避免本可避免的不良後果，喪失了接受適當治療的機會及生存可能性。2023年11月，法院最終判決香港大學深圳醫院負全部賠償責任，賠償病人家屬62萬餘元。

TOPick正向港大深圳醫院查詢有關事故。

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責任編輯：陳展棋