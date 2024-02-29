【蔡天鳳案】涉安排死者前夫潛逃兩被告4月再訊　辯方質疑提堂10個月仍無進展

▲ 被告潘巧賢續准保釋。（陳曉欣攝）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，兩男女涉協助前夫鄺港智潛逃往澳門，各被控意圖妨礙拘捕罪犯罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院再訊。兩人暫毋須答辯，控方申請押後以向警方索取更多資料，再向律政司諮詢法律意見。辯方投訴案件提堂至今已約10個月，仍毫無進展。署理主任裁判官批准案件押後至4月25日再訊，冀控方下次已決定答辯或有其他處理方式，兩被告續准保釋。

被告為林舜（41歲，報稱遊艇公司職員）及潘巧賢（29歲，無業），各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。

控方今申請押後案件，指現正等候警方提供更多資料，稍後會向律政司諮詢最終法律意見。辯方不反對押後，但投訴案件自2023年5月提堂已約10個月，至今仍毫無進展，控方表示目前可披露的資料不多。

署理主任裁判官高偉雄表示，留意到案件已押後一段時間，冀控方下次提訊時，已決定答辯或有其他處理方式，將案件押後至4月25日再訊，兩被告續准保釋。

控罪指，兩人於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣