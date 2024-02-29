【財政預算案2024】市民稱北上消費因香港百物騰貴　陳茂波：香港從來不是「鬥平」

▲ 陳茂波認為衡量效益時，不是只看花多少錢，而是帶動多少人流、生意和市場「旺氣」等。 (陳靜儀攝)

自恢復通關後，不少市民北上消費，財政司司長陳茂波今早出席電台聯播節目《財政司司長熱線》，有市民反映香港核心問題是所有東西也貴。陳茂波回應指，香港貴，但從來不是「鬥平」，要「鬥平」無得做，一方面要控制成本，另一方面要提升服務和產品質素。

陳茂波表示，不能低估本地消費能力，本港消費去年有7.3%增長，是經濟增長重要動力，而消費可帶動零售、餐飲業。他認為，要令旅客在港消費有好的體驗，因此要做不同的項目，不管是煙火、郊野公園、深度遊，要讓市民留港消費也有很多選擇，當消費開心，消費就會增加。

陳茂波：每月放煙火可方便旅客計劃行程

另外，有聽眾認為預算案提出每月放煙火是太密，而且沒有新鮮感。陳茂波指，每月放煙火，定時做，可方便市民及旅客計劃行程，讓市民及旅客有更多地方玩或住多一晚，亦讓商戶計劃生意推出特別產品。至於是否太密或沒有驚喜，他指，要視乎如何做，有多豐富的內容，會留空間予旅發局「度好橋」。

陳茂波：衡量效益不只看花多少錢

陳茂波強調，每月放煙火一年涉及1200萬元，並會物色商業贊助，認為衡量效益時不是只看花多少錢，而是帶動多少人流、生意和市場「旺氣」等。

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責任編輯：區綽彥