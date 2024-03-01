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超市大搜查｜《LDK》比拼12款熱門化妝水+乳液　最高級別S級化妝水性價比高保濕度更勝SK-II

保健美顏 10:36 2024/03/01

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《LDK》比拼12款熱門化妝水及乳液。

要維持良好膚質，一枝性價比高又好用的化妝水是必不可少。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前比較了12款日本流行的化妝水及乳液，選出最保濕、成分優秀且性價比高的護膚產品。

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《LDK》在此次評測中，專門選取了市面上12款熱門化妝水，當中包括：SK-II神仙水、雪肌精、薏仁化妝水、無印良品、ELIXIR、肌研極潤等，部份產品在香港也非常受歡迎。

《LDK》從保濕力、成分及使用感3方面進行評測。結果發現，貴價的專櫃產品，保濕力未必最出色，平價的產品中亦有好貨。其中化妝水或乳液中，表現最佳的產品為LITS植物幹細胞保濕水，勇奪「S級」榮譽，更勝專櫃品牌。

《LDK》指，LITS植物幹細胞保濕水在保濕力、成分及使用感均取得滿分，而保濕力更有壓倒性的優勢，可以長時間保持潤澤。更重要的一點，價格也便宜，所以推薦大眾使用。

總評價奪A-級以上產品：

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總評價奪B+級以下產品：

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總評奪B級的熱門產品並不少，包括ELIXIR、肌研極潤、無印良品等，而SK-II、雪肌精等，則意外地排最尾及尾二，整體評價僅奪「C級」。

萬寧有售: http://bit.ly/3V86BsH

LITS官方網站：https://lits.com.hk/moist/

責任編輯：羅嘉欣

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