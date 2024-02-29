兒童健康︱1歲半嬰高燒逾7日不退　醫生檢查1部位找出元兇【附醫生解說】

▲ 一名1歲6個月大的嬰兒，連續發高燒7日，經過詳細的檢查後，終於在1部位找出元兇。

幼兒發燒很常見，通常在3、4 天內恢復正常體溫，若情況持續一星期則可大可小。一名台灣兒科醫師陳信宏在個人Facebook專頁分享一個案例，指一名1歲6個月大的嬰兒，連續發高燒7日，期間出現咳嗽和流鼻水等症狀，沒有退燒同時遲遲仍未找出病因，經過詳細的檢查後，終於找出發燒的元兇。

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近日Facebook專頁「陳信宏小兒科診所」的陳醫師發文，指早前有位家長帶同一個1歲6個月的嬰兒求診。該名嬰兒已經發燒7天，而且已到多家診所求醫仍未有好轉，直至到了其診所求診，經過詳細的檢查後，發現該名嬰兒兩對耳朵出現「中耳積膿」即俗稱的「化膿性中耳炎」。

反覆高燒不退元兇

陳醫師表示過去農曆新年後，染疫個案有上升的趨勢。他提醒，染上「化膿性中耳炎」會造成反覆高燒不退的異常現象。建議家長可配合醫師作仔細的檢查耳朵，以找出病因的情況，不過要注意小孩經常容易亂動，不易乖乖坐著配合。

他補充，平時定期檢查耳朵很重要，倘若擔心自己身體出現類似的症狀，目前也有預防針可以預防和減輕患中耳炎的機率。

認識「中耳積液」徵狀

根據衞生署「學生健康服務中心」資訊，「中耳積液」是中耳在沒有急性炎症徵狀或感染之下積聚了液體，這情形在2至6歲的兒童最為普遍。大部分兒童可在二至四個月內自行痊癒，當症狀輕微時不易察覺，間中有耳脹及耳塞的感覺。但少數會因病況持續而導致輕度至中度聽力受損，嚴重的甚至令耳膜及耳骨結構永久損害。

只要耳咽管暢通，積液便會慢慢引走消退，有時可以藥物治療配合，如抗敏藥及通鼻噴劑等。假如中耳積液持續不退，醫生會考慮進行耳膜刺穿及植入中耳通氣管去引流積液，以免影響聽力及出現其他併發症。

若兒童有敏感、弱聽、鼻塞、打鼻鼾、過去一年內曾患急性扁桃腺炎及急性中耳炎，他們患上中耳積液的可能性就相對較高。

醫生解說正確清潔耳朵方法

耳鼻喉專科醫生鄧志豪曾在TOPick訪問中，指耳垢（俗稱耳屎）因外耳道表皮脫下與外耳道分泌物及油脂物混合而成，用途為保持耳道有足夠滋潤，減少外來異物積聚及感染機會。由於耳朵每日都會自動進行清潔，因此無需定期清理耳垢。

正確清潔耳朵方法：

1. 在洗澡及洗頭後，手握棉花棒輕輕做一個打圈動作，清潔外耳道門口位置或用手輕按耳屏位置，而耳廓位置則可用濕紙巾抹乾淨，就已經將黏附在表面的分泌物或水份清潔乾淨。

2. 盡量避免用手指或採耳工具做進出耳道的動作。

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責任編輯：王明芳