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大埔名物｜港男驚見衣物上有15粒臭屁蟲蟲卵　多1粒感不解：唔係14粒嘅咩？

健康資訊 18:09 2024/02/29

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港男驚見衣物上有15粒蟲卵，多1粒感不解：唔係14粒嘅咩？

春夏季各類昆蟲開始出沒！有一名港男發現，近日有「大埔名物」之稱的臭屁蟲，在其衣物上產卵，而他細數了一下發現竟有15粒，令他大感驚訝。有滅蟲專家則提出4大正確處理方式和3大預防方法。

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有港男昨日（28日）在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文並附上照片，稱日前在自己的衣物上發現有臭屁蟲產卵，一共有15粒，令他驚嘆：「唔係14粒嘅咩？點解多咗一粒嘅？」

港男發現衣物上竟有15粒蟲卵。（圖自FB群組）

帖文發出後引來大量網民熱議，紛紛表示，「咁你係應該擔心仲有13粒喺邊」、「果粒送嘅」。另外亦有網民驚訝臭屁蟲出現的時間較以往要早，「咁早？」、「咁快開始嘅今年」。

更多網民留言請看：

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每次產卵14粒 2周破殼成蟲

青綠色小粒是俗稱「臭屁蟲」的荔枝蝽象誕下的蟲卵，每年荔枝樹開花時節便是其產卵旺季。香港昆蟲學會會長饒戈接受訪問時曾指出，每年5至8月是臭屁蟲產卵高峰期，牠們愛在衣物上產卵，每次產卵通常會誕下14粒，約2周後會接近破殼成蟲，故網民常稱呼牠為「14粒」。

汁液損害皮膚或眼睛 勿拍打弄穿

本港皮膚科專科醫生史泰祖曾稱，臭屁蟲分泌出來的汁液主要用來擊退敵人，有一定刺激性，皮膚若被這些毒液濺中或會令皮膚敏感；如濺入眼可能會因直接接觸，出現痕癢或紅腫引致發炎。因此，萬一被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，記得第一時間以大量清水清洗，情況嚴重須立即求醫。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源亦稱，臭屁蟲沒有很大攻擊性，市民如發現毋須特別恐慌，但由於臭屁蟲卵汁液對人體有害，謹記不要用力拍打或把蟲蛋弄穿，以免被牠們釋出帶臭味的汁液濺及皮膚甚至眼晴，可輕力用紙等將蟲蛋等撥走。

2大常見地區

本港撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強表示，臭屁蟲多在龍眼樹或荔枝樹附近出現，以下居住環境較常見：

1. 近郊地區

居住元朗、西貢等村屋，或住所附近山林滿布，都屬「高危」地區，臭屁蟲等昆蟲不時飛入屋產卵。

2. 大廈低層

由於現今不少大型屋苑及屋邨都加入綠化帶，令靠近大樹的低層單位，容易有昆蟲入屋。

清理方法

由於臭屁蟲卵汁液可致皮膚敏感，清理時要格外小心，切勿直接用手接觸，滅蟲專家任永強建議做法：

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預防方法

假如清理蟲卵後，仍屢受臭屁蟲侵襲，「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）建議可從3方面著手：

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責任編輯：羅嘉欣

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