【財政預算案2024】香港民研：市民評分平均36.7分　較去年52.5分低

▲ 香港民研調查顯示，18%被訪者滿意財政預算案，54%不滿。(林宇翔攝)

新一份財政預算案昨日發表，香港民研調查顯示，18%被訪者滿意財政預算案，54%不滿；比去年33%被訪者表示滿意財政預算案，31%不滿，不滿意的比例增加。評分方面，今年平均分為 36.7 分，較去年52.5分低，顯示市民對今次財政預算案的評價較去年差。

香港民研於昨日財政司司長陳茂波發表財政預算案後，即日透過電郵邀請「香港民研意見群組」 成員參與關於財政預算案即時反應網上問卷調查。調查於昨日下午約一時半開始，至今日上午九時結束，成功訪問了 2,455 名「香港民研意見群組」成員，只集中分析2,412名18歲或以上被訪者的成功樣本。

網上調查結果顯示，撇除不清楚財政預算案內容的被訪者後，18%表示滿意財政預算案（包括表示「幾滿意」及「好滿意」者），54%不滿（包括表示「幾不滿／不太滿意」及「好不滿」 者）。去年是33%被訪者表示滿意財政預算案，31%不滿。

評分方面，以0至100分計，平均分為 36.7 分，較去年52.5分低，也較2022年49.6分低，創近三年新低，僅高過2021年的32.5分，香港民研認為，顯示市民對今次財政預算案的評價較去年差。

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責任編輯：區綽彥