【23條立法】外交部駐港公署不滿卡梅倫質疑　強調外部干預純屬徒勞

▲ 外交部駐港公署不滿卡梅倫質疑。（馮漢柱攝）

《基本法》23條諮詢期昨日結束，保安局表示，共收到逾1.3萬份意見，當中僅93份反對建議，其中超過10份來自境外反華組織或潛逃外僱人士。

英國外相卡梅倫、美國國務院昨日均發聲明表達關注。外交部駐港公署表示強烈不滿，斥卡梅倫等對23條立法說三道四，惡意攻擊香港人權、自由、法治，強調外部干預純屬徒勞。

駐港公署發言人指出，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。批評英國等別國家政客及媒體執念於用「灰色濾鏡」解讀立法，刻意將國家安全與權利自由對立，以提交意見之名，行詆毀中傷之實。

卡梅倫︰質疑缺乏獨立監察機制防濫權

卡梅倫聲明稱，英方接納所有司法管轄區有權訂立國家安全法例，但港府的建議影響港人行使自由和權利，英方已透過諮詢過程直接向港府表達看法。英方關注煽動罪刑期、「國家秘密」、「境外勢力」定義不清、模糊，可能影響正常合法外交活動，又質疑立法建議缺乏獨立監察機制，防止行政機關因國安理由濫權。

美方︰關注23條對在港美企及投資影響

美國國務院亦發聲明，稱正密切關注23條立法，以及其對在港的美國公民、投資與企業的影響，尤其關注「國家秘密」與「外部干預」的定義廣泛而模糊，認為23條立法可能進一步限制港人的權利和自由，等等。

駐港公署今日表示，港府在公眾諮詢期內就23條立法精心組織多場解說會，其中明確指出，23條立法原則之一就是尊重和保障人權。在制定有關罪行的規定時，會精準針對危害國家安全的行為，明確構成有關罪行的元素和刑罰，與正常商業往來、對外交流之間的界限明確，任何奉公守法的人都不用擔心會誤墮法網。

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責任編輯：趙居逸