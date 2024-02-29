【打擊走私】海關往澳門內河船檢1,285公斤魚翅　市值640萬元

▲ 海關往澳門內河船檢1,285公斤魚翅，市值640萬元。（黃傑偉攝）

香港海關於2月27日，截查一隻往澳門內河船，在船上檢獲1,285公斤懷疑瀕危動植物品種魚翅，市值640萬元，案件暫時未有人被捕。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒指，本月27日晚上，海關港口及海域科接到有組織罪案調查科消息，指一隻往澳門内河船懷疑走私瀕危動植物品種，於是派出港口巡邏船往西北方向追截該内河船。

由於時值航道繁忙，夜深及有霧增加追截難度，最終於0時10分關員在港海域西北面屯門截獲內河船。關員將船隻帶返內河碼頭詳細檢驗，並在船上其中一個報稱盛載電子產品、海味及日用品貨櫃內，發現一批重1,285公斤懷疑受保護瀕危動植物品種乾魚翅，市值640萬。船上當時有6名內地船員，由於眾人未能出示貨物許可證，案件隨即轉交海關有組織罪案調查科跟進。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，經漁農自然護理署證實，該批檢獲乾魚翅，屬一級瀕危動植物品種，受附錄2條例保護。海關仍在調查貨品來源及寄貨人，暫時未有人被捕。

海關指，走私集團不惜一切，以真空方式將魚翅包於膠袋，再藏於紙箱內逃避執法人員調查。海關重申，販運受保護瀕危動植物品種屬嚴重罪行，任何人輸出輸入或管有受瀕危動植物品種貨物即屬違法，一經定罪可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民如發現走私活動，可致電海關熱線2545 6182舉報。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃傑偉