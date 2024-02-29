【不良營商】裝修公司涉收工程費後拖延工程及失聯　銷售人被判入獄8個月

▲ 裝修公司涉收工程費後拖延工程及失聯，銷售人被判入獄8個月。（黃傑偉攝）

法庭今日（29日）裁決一宗發生於2021年，一間裝修公司及銷售人以不良營商手法誤導消費者。法庭今日頒下判刑，裝修公司及被告人分別被判罰款3,000元及監禁8個月。案件為2013年7月修訂以虛假說明條例於營商後最高判刑。

海關不良營商手法調查第一組指揮官曾凱婷指，受害人於2021年9月購入粉嶺新物業，並安排涉案裝修公司進行全屋裝修及訂製傢俬，涉案裝修公司及銷售人，於同年10月至12月向受害人發出總值19萬元裝修及訂製傢俬報價單，受害人其後支付一半共9.6萬元工程費，裝修公司其後以多種藉口拖延工程，最後承諾2022年1月24日開展工程，但翌日隨即失聯。裝修公司兼銷售人於2022年11月9日被捕。調查發現，裝修公司於2021年7月經濟已出現問題，亦從來未展開相關裝修工程。

法庭今日對案件作出裁決，法庭考慮到裝修公司於2021年7月經濟已出現問題，但仍收取受害人工程費，並只將款項用作公司其他開支，亦未對受害人作出任何賠償。法庭頒令涉案裝修公司罰款3,000元，被告人被判入獄8個月，為2013年7月修訂商品說明條例後，對相關案件最高判刑。海關歡迎法庭裁決，認為裁決具阻嚇力，相信對商戶有明確指示。海關提醒商戶要遵守銷售條例，市民應光顧信譽良好商戶，並應保管好單據及合約。

海關重申，任何人以虛假說明條例用於營商及銷售過程即屬違法，一經定罪，可被判罰款50萬元及監禁5年。任何人如發現有不良營商個案，可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉