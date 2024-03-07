設生命教育框架啟迪正向思維 引入AI技術助提升學習效能

由幼稚園升讀小學，正是啟發兒童學習興趣的重要階段。以「仁義禮智信望愛」為校訓的中華基督教會基法小學，由1965年創校至今，俱著重建立一個鼓勵創意與全人發展的學習環境，配合校本生命教育的推展，幫助學生為未來升學鞏固學習根基的同時，更能透過愉快的校園生活，達致身心靈健康發展，成就豐盛人生。

▲ 明年將迎來六十周年校慶，郭文釗校長喜見學校不斷與時並進，對學生的關愛始終如一。

植根於觀塘區的中華基督教會基法小學，明年將迎來成立六十周年的重要時刻。該校校長郭文釗喜見這所依山而建的校舍，在一甲子以來不斷與時並進。雖然校舍空間有限，惟教學團隊的創意源源不絕，還有對學生的關愛總是無限大。一直用心實踐區會的辦學宗旨—「培養學生具備優良品德、高雅情操、豐富學識、健康的人生態度、正確的價值觀，以及強烈的社會意識」，力求實現「並肩培育豐盛生命，攜手見證基督大愛」的願景。

▲ 在校本生命教育的框架下，涵蓋六大美德，並可引伸為24個品格強項。

建立良好品格 提升自主學習能力

「校訓中的『仁義禮智』體現中國儒家的大智慧；『信望愛』則屬於基督教的核心價值。學校的理念正是集兩種美德和智慧之大成，傳承給新一代，既為未來應對社會急速轉變下的種種挑戰奠下穩固的學習根基，更能培養良好的品格，成長為對社會作出貢獻的未來棟樑。」郭文釗校長指出，深明育人與育才同樣重要，中華基督教會基法小學將正向教育與校訓中的「仁義禮智」融合，建構校本生命教育框架。本學年更通過教學團隊構思兼具創意和趣味的原創故事，讓學生認識由六大美德延伸的二十四個品格強項，並鼓勵他們化身故事主角，藉完成不同任務取得各大品格的種子，進而在六十周年校慶活動上獻呈上帝，共同見證故事的圓滿結局。

▲ 學校引入ChatGPT等AI技術，助學生掌握靈活運用的方法，篩選適用的資訊。

數碼科技急速發展，郭文釗校長闡述，中華基督教會基法小學近年積極引入AI（人工智能）技術，主要應用於語文學科、常識科及跨學科的專題研習。學生在教師指導下靈活運用相關科技，從GPT所提供的資訊中，結合閱讀及分析技巧，篩選適用的部分協助自己完成任務；同時藉反覆學習，掌握向AI提問的正確方式，以及判斷資訊是否真確，對提升他們的自主學習能力有很大幫助。

此外，以往學生在制作跨學科作品時，不時因繪製圖片問題，未能準確地向他人表達心中所想。因此，教師指導學生運用Dall-E3 由文字生成圖片工具，將心中的意念輸入系統中，讓人工智能生成他們所構思的產品圖片，方便作出匯報。

▲ 學校引入多元化新穎活動，與兒童時裝周合作舉辦catwalk活動，同學化身模特兒，展現自信。

啟發多元潛能 鼓勵創意發揮

為啟發學生的不同潛能，學校對課外活動安排同樣重視，確保每位同學亦可從中國舞、拉丁舞、田徑運動等多姿多采的體藝項目中，找到發揮所長的地方。「留意到基層學生面對經濟壓力，較少機會接觸表演活動，如catwalk等，我們去年開始與兒童時裝周合作，讓同學可化身模特兒，展現時尚和自信的一面，從中更有助他們發掘個人的興趣和天賦，為未來升學以至職涯規劃及早找到方向。」

▲ 學校每年亦會邀請基法幼稚園的學生參與活動，提早體驗小學生活。

基法小學跟基法幼稚園活在同一屋簷下，有很多活動都可以聯合地進行。例如：中秋節猜燈迷、中華文化日、遊戲日等，小學同學跟有幼稚園生一起學習。另外，為了讓幼稚園生提早了解小學生活，基法小學每年6月會邀請基法幼稚園K3學生到一年級課室進行課堂體驗，讓孩子及早知道小學生活動，為幼小銜接奠下良好的基礎。

此外，有別於只是以考試成績評核學生表現的傳統模式，郭文釗校長稱，該校為不同學科引入多元學習評估，如在常識科採用生活技能評估等，以便更準確了解學生的學習成效。「一年級上學期不設考試，讓學生能有充足時間適應全新的學習環境。而教師可透過觀察同學在課堂上的表現，如舉手回答問題、參與活動的投入度等，全面評估他們的學習能力與進度。」

▲ 學生通過參與「啟夢者計劃」（DreamStarter），培育創意及同理心。

郭文釗校長續稱，學校一貫著重推行跨學科學習，鼓勵學生發揮創意、勇於發問、展現同理心。因此學校參與了創新教育項目「啟夢者計劃」（DreamStarter），透過體驗式學習，讓學生由「發夢」開始，找到自己的夢想，並懂得從同理心出發，與社區連結。「舉一個例，學生在活動中訪問癱瘓人士，了解他們的生活所需，從中知悉部分院舍設有輪椅樓梯機，幫助他們上落樓梯，學校亦安排他們親身試用相關設備，深化學習體驗。學生進而運用訪問所得的資料，設計一些創新的作品，以協助社會上有需要的人士。」

學校INFO

地址：九龍觀塘月華街34號

電話：23418088

電郵：info@kfp.edu.hk

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(特約)