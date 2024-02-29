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【網絡安全】蕭澤頤：去年錄34112宗科技罪案升5成　總損失金額達55億

社會 16:46 2024/02/29

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警務處處長蕭澤頤。（林宇翔攝）

「網絡安全精英嘉許計劃2023」頒獎典禮今日（29日）舉行，警務處處長蕭澤頤表示，去年有4成罪案屬科技罪案，與2022年相比上升5成，投資騙案則比2022年上升1.2倍；又呼籲市民警方推出的「防騙視伏app」，令防騙及數碼安全成為市民日常生活的一部份。

蕭澤頤表示，據香港生產力促進局調查，有四分三的本地企業曾於去年遭受網絡攻擊，為歷年最高。他續指，去年有4成罪案，即34112宗屬科技罪案，與2022年相比上升5成，總損失金額達55億。蕭澤頤又指，3萬多宗科技罪案中有8成為網絡騙案，不論網上交友、找工作及投資，均有機會遇上虛擬網站，或聲稱「高回報、低風險」的投資計劃，誘騙市民的金錢。

蕭澤頤又表示，去年共有39824宗騙案，總損失金額達91.8億，當中59億因投資騙案而損失，個案數目比2022年上升1.2倍。蕭澤頤指，投資騙案千篇一律，騙徒很多時都會在社交媒體提供有投資貼士，又會給予受害者「甜頭」，令他們受騙，呼籲市民多提醒身邊人。

蕭澤頤指，為提高市民的防騙意識，警務處推出一系列線上及線下宣傳活動。警方在2022年9月推出「防騙視伏器」，及於去年2月推出「防騙視伏app」，推出至今錄得243萬次的搜尋量，又於本周推出升級版「防騙視伏app」，加入可疑來電警示、可疑網站偵測及公眾舉報平台三大功能。蕭澤頤呼籲市民下載及更新應用程式，令防騙及數碼安全成為市民日常生活的一部份。

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記者：吳穎嵛

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