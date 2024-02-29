像我這樣的愛情丨陳家樂廖子妤見證彼此成長　新人劉若珍惜演出機會：真的很感恩

▲ 老闆楊受成到現場探班為《像我這樣的愛情》台前幕後打氣。

由譚惠貞執導，陳家樂、廖子妤（Fish）、劉雅麗、劉若寶（Polly）、楊淇領銜主演電影《像我這樣的愛情》正在如火如荼拍攝，老闆楊受成日前專程到現場探班打氣，並即席萬歲慰勞台前幕後眾工作人員。



顧名思義，《像我這樣的愛情》是齣以愛情為主題的電影，陳家樂介紹稱：「大家理解的正常愛情故事，應該是先認識、互有好感、再發展出一段愛情，這部電影卻完全沒有經歷這些，大家（男女主角）內心都背負著重擔，令這段愛情非常撲朔迷離，有或沒有之間很難界定，並不是一般人可以擁有。」至於廖子妤亦表認同：「這段關係非常困難，可說是沒有這麼容易得到的愛！」

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▲ （左起）楊受成、譚惠貞、廖子妤、劉若寶、陳家樂。

演繹非一般愛情

為投入這段非一般的愛情，家樂與Fish在角色造型上皆有突破，家樂自我解構：「導演覺得我的外型太容易被認出，想作出一些改變，營造一個全新的陳家樂，希望看來更加貼地，首先要我曬黑、鏟青頭髮、留鬚、減肥，還要在我臉上塗些雀斑，我照鏡時都覺得這不是自己！不過，這個造型的確為演出帶來好大信心，盡量搣甩自己過去的痕跡！」

另一邊廂，Fish則變身近視妹，打扮亦是非常貼地樸素，跟素來的型格路線大相逕庭，Fish笑言：「好多謝造型設計，幫助我去投入這個角色，有時在拍攝場地，工作人員都找不到我，因為我完全吻合那個場景！」家樂大爆：「有次我們到買餸的地方開工，Fish真的可以融入街市之中，街坊們都認不出她來！」

▲ 陳家樂與廖子妤在電影《像我這樣的愛情》演繹非一般愛情。

陳家樂廖子妤見證彼此成長



家樂與Fish曾在電視劇《東方華爾街》合演情侶，及後陸續在《不日成婚2》等電影同片不同場，期盼多年，終於在《像我這樣的愛情》再遇，家樂謙稱：「多年前認識Fish，我們會聊天、有很多交流，但之後各有各忙，現在再見，她已成為金像獎最佳女配角，得到很多電影人的認同，我替她感到開心，我知道她對演戲的認真與追求，今次希望可以好好在她身上學習！」

同樣地，Fish也感覺家樂真的長大了，說：「家樂整個人變得穩重，有時他說的話會令我意外，想得會比我更加遠，他對演戲的深度、角色的執著，一直往那方面鑽研，好幾天開工化妝，我都不敢騷擾他，你會感覺到這個人被黑氣籠罩！」家樂帶笑自白：「我以為自己可以收藏，沒想到還是流露了出來！」

▲ 陳家樂與廖子妤見證彼此成長。

劉若寶珍惜演出機會



片中另一個重要角色Eva，由劉若寶飾演，Polly表示非常珍惜這次演出機會，說：「作為新人，這個機會很難得，導演沒有看過我的作品，試鏡後就起用了我，我真的很感恩，在導演與監製的角度是冒險的，但在我的角度，我要更加做好角色，希望證明他們選擇我是對的！」

Polly憶述試鏡當日的情況：「我非常放鬆，給了兩種不同演繹手法，導演選擇我的原因，可能是看到Polly是個比較獨立、有主見的女孩子吧！」

她甚至不惜為「藝術犧牲」而改變自己，笑道：「我本身是非吸煙者，但這個角色需要吸煙才能呈現她的性格，於是向身邊朋友學習，原來當中都好有難度，但現在已有板有眼，今次劇情需要，我願意作出這個『犧牲』！」

▲ 陳家樂、廖子妤、劉若寶（左起）。

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