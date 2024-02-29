  • 16°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

像我這樣的愛情丨陳家樂廖子妤見證彼此成長　新人劉若珍惜演出機會：真的很感恩

娛樂 16:59 2024/02/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

老闆楊受成到現場探班為《像我這樣的愛情》台前幕後打氣。

由譚惠貞執導，陳家樂、廖子妤（Fish）、劉雅麗、劉若寶（Polly）、楊淇領銜主演電影《像我這樣的愛情》正在如火如荼拍攝，老闆楊受成日前專程到現場探班打氣，並即席萬歲慰勞台前幕後眾工作人員。
 
顧名思義，《像我這樣的愛情》是齣以愛情為主題的電影，陳家樂介紹稱：「大家理解的正常愛情故事，應該是先認識、互有好感、再發展出一段愛情，這部電影卻完全沒有經歷這些，大家（男女主角）內心都背負著重擔，令這段愛情非常撲朔迷離，有或沒有之間很難界定，並不是一般人可以擁有。」至於廖子妤亦表認同：「這段關係非常困難，可說是沒有這麼容易得到的愛！」

《出租家人》入圍芝加哥亞洲躍動電影節　陳家樂獲頒璀璨之星

（左起）楊受成、譚惠貞、廖子妤、劉若寶、陳家樂。

演繹非一般愛情

為投入這段非一般的愛情，家樂與Fish在角色造型上皆有突破，家樂自我解構：「導演覺得我的外型太容易被認出，想作出一些改變，營造一個全新的陳家樂，希望看來更加貼地，首先要我曬黑、鏟青頭髮、留鬚、減肥，還要在我臉上塗些雀斑，我照鏡時都覺得這不是自己！不過，這個造型的確為演出帶來好大信心，盡量搣甩自己過去的痕跡！」

另一邊廂，Fish則變身近視妹，打扮亦是非常貼地樸素，跟素來的型格路線大相逕庭，Fish笑言：「好多謝造型設計，幫助我去投入這個角色，有時在拍攝場地，工作人員都找不到我，因為我完全吻合那個場景！」家樂大爆：「有次我們到買餸的地方開工，Fish真的可以融入街市之中，街坊們都認不出她來！」

陳家樂與廖子妤在電影《像我這樣的愛情》演繹非一般愛情。

陳家樂廖子妤見證彼此成長
 
家樂與Fish曾在電視劇《東方華爾街》合演情侶，及後陸續在《不日成婚2》等電影同片不同場，期盼多年，終於在《像我這樣的愛情》再遇，家樂謙稱：「多年前認識Fish，我們會聊天、有很多交流，但之後各有各忙，現在再見，她已成為金像獎最佳女配角，得到很多電影人的認同，我替她感到開心，我知道她對演戲的認真與追求，今次希望可以好好在她身上學習！」

同樣地，Fish也感覺家樂真的長大了，說：「家樂整個人變得穩重，有時他說的話會令我意外，想得會比我更加遠，他對演戲的深度、角色的執著，一直往那方面鑽研，好幾天開工化妝，我都不敢騷擾他，你會感覺到這個人被黑氣籠罩！」家樂帶笑自白：「我以為自己可以收藏，沒想到還是流露了出來！」

陳家樂與廖子妤見證彼此成長。

劉若寶珍惜演出機會
 
片中另一個重要角色Eva，由劉若寶飾演，Polly表示非常珍惜這次演出機會，說：「作為新人，這個機會很難得，導演沒有看過我的作品，試鏡後就起用了我，我真的很感恩，在導演與監製的角度是冒險的，但在我的角度，我要更加做好角色，希望證明他們選擇我是對的！」

Polly憶述試鏡當日的情況：「我非常放鬆，給了兩種不同演繹手法，導演選擇我的原因，可能是看到Polly是個比較獨立、有主見的女孩子吧！」

她甚至不惜為「藝術犧牲」而改變自己，笑道：「我本身是非吸煙者，但這個角色需要吸煙才能呈現她的性格，於是向身邊朋友學習，原來當中都好有難度，但現在已有板有眼，今次劇情需要，我願意作出這個『犧牲』！」

陳家樂、廖子妤、劉若寶（左起）。

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
17:57 2024/02/20
可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
盜月者丨張繼聰為場戲連食8個公仔麵　白只首跟鏡仔合作：對教主改觀
12:15 2024/02/09
盜月者丨張繼聰為場戲連食8個公仔麵　白只首跟鏡仔合作：對教主改觀
可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義
18:06 2024/02/28
可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義
臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工
16:00 2024/01/30
臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工

你可能感興趣

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
17:57 2024/02/20
可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
盜月者丨張繼聰為場戲連食8個公仔麵　白只首跟鏡仔合作：對教主改觀
12:15 2024/02/09
盜月者丨張繼聰為場戲連食8個公仔麵　白只首跟鏡仔合作：對教主改觀
楊受成 陳家樂 廖子妤 劉若寶 愛情片 導演 電影

最高瀏覽

【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低