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【23條立法】大律師公會：新增概念或罪名定義要清晰　冀收窄「煽動意圖」定義

政治 16:50 2024/02/29

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大律師公會昨日向政府提交《基本法》23條立法意見書。（戴朗希攝）

《基本法》23條立法公眾諮詢昨日完結，大律師公會昨日向政府提交意見書，希望當局清晰定義新增概念或罪名，以免守法市民及持份者誤墮法網。又建議在煽動意圖相關罪行中，考慮收窄「煽動意圖」定義，加入煽動暴力、騷亂或慫恿他人違法的意圖或明知可能產生暴力、違法或破壞和平的後果。

大律師公會又建議，在涉及「煽惑叛變、煽惑離叛、叛亂」罪，研究例如澳洲相關法例中的「真誠抗辯」概念是否適用；包括例如出於真誠，指出政府被誤導。

大律師公會亦提到在竊取國家秘密罪中，考慮引入「公眾利益」作為抗辯理由，涵蓋所有有機會干犯此罪行的人，所有人都有權運用，而不止限於新聞從業員，惟門檻不應該低。

對於政府提出研究延長被捕人羈留最多48小時的時限及會見律師的權利，公會建議政府，參考英國《2023年國家安全法》中的保障機制，包括當警方「合理懷疑」被扣押人士「正在或曾經參與境外勢力威脅活動」時，警方才可向司法機關申請延長羈留，並且有嚴格的申請及羈留時限。

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記者：戴朗希

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