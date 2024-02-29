【河套區】孫東：河套區抗疫設施不能浪費　正規劃搬遷到其他地方

▲ 政府正爭取河套區可以實現公司數據跨境流動。(資料圖片)

創新及科技局局長孫東出席財政預算案記者會時表示，河套區計劃由西向東發展，第一期首三座大樓年底落成，另外5庭大樓按計劃建設當中。他表示，河套區的抗疫設施不能浪費，需搬遷到其他地方，港府正在規劃。

至於政府計劃將InnoHK搬遷到河套地區。孫東表示，目前29個InnoHK中心，由30多間國際化大學營運，搬入河套後會繼續保持其國際法地位。

至於有關大灣區「數據過河」，孫東表示，大灣區數據合同的政策於去年12月推出以來運行暢順，有近100間醫療及銀行企業及機構申請，初步計劃於今年年中擴至所有領域。他表示，私隱條例有清晰的界定，個人醫療跨境數據必須得到個人的許可，才可跨境流通。

他表示，全港範圍內的個人數據跨境流通很快存在，並希望不只大灣區，而是擴至全國。他表示，對於數據跨境應有更多期盼，不只是個人數據，而是行業間的重要數據，「希望於河套區範圍內有更大突破，一些政策突破包括信息流突破，希望進入河套地區的公司可以享受本港及內地優勢。」，正爭取以行業白名單的方式，實現數據跨境流通。

當局計劃於數碼港建立人工超算中心，並撥款30億推行為期三年的人工智能資助計劃。創新科技及工業局常任秘書長麥德偉表示，人工超算中心希望於今年年底投入服務；至於人工智能資助計劃的資助額為30億元，供合資格本地大學、研究機構，政府部門及相關企業，以用好超算中心的算力。數碼港會成立委員會研究，包括發放資助及審批，期望工作時間表，配合人工智能超算中心運作。

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責任編輯：陳展棋