【騙案】兩專業人士墮網騙失1,380萬元　苦主嚐30萬投資「甜頭」後失九球

▲ 兩專業人士墮網騙失1,380萬元，苦主嚐30萬投資「甜頭」後累失九球。（iStock圖片）

騙徒出沒防不勝防，任何人都有機會誤墮騙局招致損失。警方發現最近兩宗大額騙案，受害人都是專業人士，他們分別墮入投資騙案和假冒官員騙案，累計損失1,380萬元。警方再次呼籲市民下載「防騙視伏器」，以篩查騙案電話及網站。

誤墮投資騙案的60歲男受害人，損失約900萬元。去年12月中，騙徒透過「LinkedIn」接觸受害人，自稱是投資專家，騙徒續透過「WhatsApp」與受害人聊天，誘騙事主從應用程式發行平台下載虛假投資應用程式「Eikrt.me」，以投資加密貨幣（USDT），騙徒向事主保證必定賺錢。

今年1月5日至1月6日期間，受害人曾兩度向騙徒提供的銀行帳戶轉帳共80萬港元，以充值其帳戶。此後，他成功從該應用程式中提取了所謂的30.39萬港元投資收益，受害人不虞有詐，並且繼續投資。

隨後今年1月13日至2月21日，事主再將約900萬港元，轉帳至騙徒提供的10多個銀行帳戶，但22日受害人無法從應用程式取回資金，亦未能聯絡騙徒，始知受騙，最後於同月24日報案。

另一名53歲男受害人，任職會計師，去年11月22日，接獲一名自稱為內地國家安全人員的騙徒來電，指控受害人發送煽動訊息（日本核子污水處理），違反國家安全。受害人否認指控後，騙徒便將電話轉交同黨，該名同黨詳述事主的完整個人資料，以博取受害人的信任，隨後聲稱將此案，再轉交給第三名騙徒進行調查。

至去年11月23日，第三名騙徒要求受害人購買一部新手機，並利用「Telegram」進行溝通，定期報告其行蹤。第三名騙徒再指控受害人參與國際金融詐騙案，並指示受害人提供擔保費以作調查。 去年11月至今年1月，受害人依指示新開了兩個銀行帳戶，並透過支票形式將一共448萬港元，存入上述兩個銀行帳戶。

受害人也向第三名騙徒提供了該兩個銀行帳號和密碼。其後，第三名騙徒進一步要求受害人將額外約40萬港元的擔保費，轉入一個內地檢察官的銀行帳戶，以證明自己無罪。受害人不虞有詐，在網上轉帳。當受害人發現 Telegram 上的所有訊息均被刪除時，始知受騙。受害人的兩個銀行帳戶亦被封鎖，他沒法檢查餘額，於是報案。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗娜