腦退化｜50歲男每餐食2碗飯變沒記性癡呆　中醫推5大法則助大腦回春

「記憶力會隨年齡增長逐漸變差」看似必然，但其實不良的飲食習慣亦有可能造成影響，導致記憶力減退之餘更有可能演變成老人癡呆。台灣有中醫分享病例，指一名50多歲男子多年來習慣每一餐都吃2碗白飯，結果退休後記憶力極速減退；他之後教路5招飲食法則，有助在2星期內改善記憶力，令大腦回春。

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台灣中醫世家懷生堂傳人張鐘元及張維鈞在著作《五代中醫救命之方》中分享該病例，表示該名男子本身從事以體力勞動為主的工作、消耗較大，加上年輕時已是運動健將，所以多年來習慣攝取大量澱粉，每餐吃2大碗白飯。男子最初是因為工作上的勞損求醫，使用行氣活血的中藥調理一段時間之後恢復正常，便停止覆診。

然而約3至4年後，男子突然再次求醫，並指出自己過去1年的記憶力嚴重減退，甚至有好幾次因為煲水時忘記熄火而險些釀成火災。張醫師指，根據過往經驗，不少奇難雜症都與澱粉類食物有極大關連，而當中最常見的便是記憶力減退。他繼續追問，才發現男子原來早在2至3年前便已退休，卻一直維持著高澱粉的飲食習慣，結果導致記憶力出現問題。

攝取過量澱粉可破壞大腦

高澱粉飲食為何會影響記性，甚至令人變得癡呆？張醫師就指出，大部分人聽到「高澱粉比例」對健康的影響，第一時間聯想到的都是糖尿病，但這其實和老人癡呆也有一定的關係。他進一步解釋，大量研究發現，一旦攝入太多澱粉，而脂肪和蛋白質攝入太少，便會會增加老人癡呆的風險；長期的高碳水化合物飲食會引起胰島素抵抗，導致葡萄糖代谢能力下降、糖無法進入细胞，結果令大腦無法使用糖來提供能量，功能走向低下。

減澱粉飲食5大法則

張醫師於是提出以下5點飲食建議，著男子遵從，相信2星期後便能改善問題。

1. 減少每餐的白飯份量，第一周改為1碗，第二周再減量至7分滿，但如果是五穀米或十穀米的話可以照樣吃1碗。

2. 一定要吃肉，從雞鴨鵝開始，1個月後加上牛羊豬輪流吃，不能去油也不能去皮。

3. 每天至少吃一隻蛋，豆腐則可隨意吃，但注意同一天不要吃菠菜。

4. 魚有機會吃就吃，但避免煎炸。

5. 不吃麵粉類食品。

男子在第一周便直接將飯量減至７分滿，並照常多吃菜、配合雞肉、雞蛋等蛋白質和油脂，結果幾天後便覺得頭腦逐漸清朗，甚至自感記憶力恢復了超過一半，也不再輕易感到疲倦。

張醫師提醒，所謂的碳水化合物其實就是「醣類」，包含「澱粉」和「糖」，其中以小麥（麵粉）製品和米為2大澱粉類食物，同屬「主食」，容易令人不知不覺間攝取過量。他亦強調，預防老人癡呆並非完全不能吃澱粉，而是需要均衡飲食：「在一餐之中，澱粉類不能占超過一半的比例，最好只占四分之一或多一些，簡單來說就是麵粉類和米兩者如果可以選的話，寧可吃米，但不超過一大碗。」

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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責任編輯：羅嘉欣

▲ 台灣一名50多歲的男子習慣每餐吃2碗飯，結果退休後記憶力突然極速減退。