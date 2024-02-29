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Singaholic丨連詩雅陀B後首現身節目　身份轉變講起媽媽即哭成淚人

娛樂 18:12 2024/02/29

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連詩雅任鄧小巧網上節目嘉賓。

由鄧小巧主理的網上歌唱節目《Singaholic》來到第5集，請來剛宣布將「升呢」為人母的連詩雅（Shiga）任嘉賓。

由於這次是Shiga宣布有喜後首次上歌唱及訪談節目，期間二人大談生仔經及新婚話題。小巧更謂，Shiga是首位現身節目的人妻嘉賓，「可以陪我一齊傾人妻話題。」由於小巧與Shiga均是新婚，所以話題總離不開婚姻生活、跟另一半的相處。

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連詩雅任鄧小巧的節目嘉賓。

小巧問Shiga最「唔掂」丈夫陳家樂甚麼事，Shiga第一樣便是投訴他不洗碗：「係唯一一樣要投訴。但我要澄清雖然佢唔洗碗，但因為我都唔洗衫，哈哈，所以佢負責洗廁所、洗衫呢啲清潔部門，但廚房入面所有嘢就係我負責。」

而小巧則最頂唔順老公狂食西餐，Shiga憶述有次在家中問小巧想吃甚麼，她第一句便是「總之唔好西餐就得」。

接著她即向Shiga大呻苦況：「以前冬天好鍾意招呼啲朋友嚟我屋企打邊爐，我今年係一次喺屋企打邊爐嘅經驗都冇！因為佢憎打邊爐，佢問why？『點解你哋可以煎、炒或者燒啲嘢，點解你哋要烚熟佢呢？』我哋打邊爐成日都會有啲骨、海鮮等各樣，雞腳嗰啲佢話：『點解一塊牛扒同雞腳面前你會揀雞腳？』我真係解釋唔到，因為我真係會揀雞腳！我話啲皮索晒啲汁又炆到好腍，食完個嘴又張住有膠質，我覺得好正！」

鄧小巧與連詩雅騷歌藝。

至於對於生仔，即將成為母親的Shiga表示婚後每次見到親朋戚友時的第一句說話就是「幾時生仔？」小巧即謂：「個個都話有仔趁嫩生。」

Shiga即笑謂：「我過咗嗰個『嫩』啦，哈哈。其實我係一個幾大唔透嘅細路嚟嘅，不過有啲人生咗反而打理得頭家好好，有啲好成熟嘅反而搞唔掂，所以我就話when it comes you”ll be ready. 我嘅心態係隨緣多啲，go with the flow. 」

可能因為身份的轉變，當Shiga唱完講述母親的《雲吞》後特別感觸，問到母親做過一件最令她感動的事時，單親家庭成長的Shiga表示很多：「我係媽咪湊大，佢係經濟支柱，我哋係相依為命，所以……（抹眼淚）以前唱情歌係好觸動到，但原來人去到另一個階段，經歷多咗、人越大、屋企人越嚟越老，要經歷生離死別。」

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Shiga續感觸指：「我好慶幸我媽媽仲喺我身邊，但因為佢年紀真係比較大，佢40歲先生我，所以我一路唱呢首歌同埋睇MV嘅時候，我最初好激動唱唔到，歌詞令我覺得好有共鳴。」

而小巧謂，對Shiga一番話特別深刻，「佢話：『我自己窮有乜所謂啫，我要養我阿媽，我自己瞓天橋底都得，但我唔可以俾我阿媽瞓天橋底！』」

 

提起母親感動事，小巧一開口已哽咽，「我阿媽最令我感動嘅係一句說話⋯⋯」她表示步入青春期時，大約是中三，她開始有自己買衫的想法，但被媽媽迫去街市買衫：「我梗係唔高興啦，點揀啫！揀唔到啊！我阿媽嗰次發咗個好大嘅脾氣，覺得點解俾錢我買衫、陪我去買衫，我仲嫌棄啲衫。直至7、8年前，我阿媽突然之間有一日：『女女啊……』佢話：『女女啊，媽咪對唔住你呀……』」

小巧續回憶說：「我阿媽應該係第一次同我講對唔住，佢話：『我都唔明白點解嗰陣會逼你去啲師奶嘅街市買衫呀，真係對你唔住啊。』我係…… 我哋有四兄弟姊妹，佢真係要去做嘢，所以佢不能每一日都見住我哋長大，我覺得佢到一個年紀，佢開始明白我嘅諗法，然後我亦都大個咗，我不斷去同佢講好多我嘅諗法之後，我覺得互相明白咗。」

小巧一開口便哽咽。

然後，小巧坦言：「其實嗰件事去到咁大個，我一啲都冇嬲啦其實講真句，只不過係阿媽會去邊度買衫佢咪帶我去邊度買衫囉，係咁樣嘅一件事。但係佢嗰句對唔住，我覺得好Powerful。」

邊講邊喊的小巧笑說本想搞喊Shiga，最後卻搞喊自己，坐在旁邊聽的Shiga其實都邊聽邊喊埋一份：「我已經喺屋企喊咗好多次先出嚟，好多謝你有呢首歌。」節目在充滿笑與淚的聲音中結束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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